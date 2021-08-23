 

Россия призвала Украину прекратить войну с памятью о ВОВ

23.08.2021, 23:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОфициальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ на отказ Киева согласовать поездку вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Харьков призвала украинские власти прекратить войну с памятью о Великой Отечественной войне.

«Российская сторона по дипломатическим каналам обратилась к властям Украины с просьбой согласовать приезд Константина Косачева в Харьков. Реакция Киева обескуражила. В весьма хамской и кощунственной манере, присущей украинской дипломатии последних лет, российскому сенатору было отказано во въезде на Украину», – приводит слова Захаровой сайт российского дипломатического ведомства.

«Более того, в ответ на его достойный всякого уважения жест – почтить память героев Великой Отечественной войны – Киев выкатил стандартный перечень своих фантомных тезисов, включая мифическую «российскую агрессию» и пресловутую «оккупацию», – выразила возмущение официальный представитель МИД России.

«Призываем власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками», – сообщила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что многие украинцы «сохранили моральные ориентиры» и чтут память советских бойцов. «Именно благодаря таким людям в Харьковской области все-таки состоялись торжественные мероприятия по увековечиванию памяти тех, кто ценою собственных жизней боролся с немецко-фашистскими захватчиками», – отметила дипломат.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что украинские власти отказали ему во въезде в Харьков на церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной, хотя поездка носила гуманитарный и частный характер.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.10 / Трамп разрешил полностью рассекретить «российское дело» и дело о почте Клинтон

05.06 / 90% пользователей iPhone обновили свои гаджеты до iOS 14

15.12 / Эксперт утверждает, что держать смартфон под рукой круглые сутки безопасно

02.10 / Великобритания расширила санкции за строительство Керченского моста

23.09 / Daily Express – Лондон нащупал ахиллесову пяту Евросоюза

30.06 / Семь робопсов Boston Dynamics станцевали под песню корейской группы BTS. Видео

20.03 / Лукашенко поменял Госсекретаря Союзного государства

13.05 / Израиль собрался усилить атаки в секторе Газа

21.12 / Шевцова: Сфера влияния РФ распадается. Украина потеряна навсегда. Идея Союзного государства с Беларусью сомнительна. А Молдова смотрит в Европу

28.01 / Рада снова не смогла назначить Витренко первым вице-премьером – министром энергетики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика