Россия призвала Украину прекратить войну с памятью о ВОВ

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ на отказ Киева согласовать поездку вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Харьков призвала украинские власти прекратить войну с памятью о Великой Отечественной войне.

«Российская сторона по дипломатическим каналам обратилась к властям Украины с просьбой согласовать приезд Константина Косачева в Харьков. Реакция Киева обескуражила. В весьма хамской и кощунственной манере, присущей украинской дипломатии последних лет, российскому сенатору было отказано во въезде на Украину», – приводит слова Захаровой сайт российского дипломатического ведомства.

«Более того, в ответ на его достойный всякого уважения жест – почтить память героев Великой Отечественной войны – Киев выкатил стандартный перечень своих фантомных тезисов, включая мифическую «российскую агрессию» и пресловутую «оккупацию», – выразила возмущение официальный представитель МИД России.

«Призываем власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками», – сообщила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что многие украинцы «сохранили моральные ориентиры» и чтут память советских бойцов. «Именно благодаря таким людям в Харьковской области все-таки состоялись торжественные мероприятия по увековечиванию памяти тех, кто ценою собственных жизней боролся с немецко-фашистскими захватчиками», – отметила дипломат.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что украинские власти отказали ему во въезде в Харьков на церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной, хотя поездка носила гуманитарный и частный характер.