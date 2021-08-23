Ученые раскрыли секреты просверленных древними хирургами черепов живых людей

Ученые раскрыли секреты древних хирургов, которые делали трепанацию на черепе живых людей. Если предположения экспертов верны, то уже в каменном веке просверленные кости головы имели медицинское предназначение.

Долгие годы наука не могла ответить на вопрос, как древним жителям удавалось делать прижизненную трепанацию черепов. Согласно исследованиям археологов, обнаруженные останки показывают, что после операции человек еще долгое время оставался жить, о чем говорят зажившие ранки и заросшие кости. Так, подобные находки были сделаны в 2018 году на территории Крыма. Однако с какой целью происходили такие хирургические вмешательства, наука не могла ответить. Особого внимания заслуживает точность и тщательность операций, сделанных каменными орудиями, при которой даже не повреждалась полость черепа и кровеносные сосуды.

В обнаруженной скифской могиле молодой человек скончался примерно через две недели после трепанации, хотя обычно срок жизни пациентов составлял существенно дольший срок. В отличие от многих подобных находок, в крымском могильнике в черепе человека виднелись следы воспаления. Как полагают эксперты, если воспаление началось до трепанации, то целью вмешательства было избавление от болезни. Таким образом, можно исключить ритуальное значение черепов с просверленными при жизни отверстиями. Согласно заключениям археологов, техника прижизненной трепанации черепа появилась на Земле еще 7 тысяч лет назад, в каменном веке.

Самые ранние следы данной процедуры обнаружены на территории французского Эльзаса. Ученые смогли отследить развитие техники сверления черепов, если вначале их делали примитивным каменным скребком, то дальше древние хирурги применяли уже буры из кремния и обсидиановые ножи. Выживаемость пациентов возрастала по мере совершенствования инструментов и техники сверления. Предположительно, тренировались эскулапы каменного века на коровах, поскольку на их черепах также были найдены искусственно сделанные отверстия. Несмотря на весомые причины считать процедуру частью ритуалов, делали такие операции и в медицинских целях, как при болях, так и при других неврологических расстройствах или травмах головы.

Источник: ria.ru