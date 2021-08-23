Врач Александр Мясников дал рекомендации по сохранению здоровья детей

Известный российский врач Александр Мясников разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой дал рекомендации родителям по сохранению здоровья их детей. Пост медика вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

В начале публикации доктор напомнил родителям о том, что в детском возрасте при неправильном уходе за наследниками велика вероятность появления у них предпосылок к дальнейшему развитию различных заболеваний, подчас весьма сложных и проблемных – от остеопороза до атеросклероза. Исходя из данной тенденции, Александр Мясников настоятельно рекомендовал большое внимание уделить закаливанию ребенка, и, в первую очередь, избегать надевания на него излишнего количества одежды . Также он предостерег от чрезмерного наведения чистоты, поскольку такая привычка может запросто воспрепятствовать формированию у подрастающего поколения устойчивого иммунитета. Важным аспектом здорового воспитания специалист назвал и формирование правильного распорядка дня у детей. Во-первых, неизменным “спутником” каждого ребенка, по его мнению, с раннего возраста должна стать полноценная физическая активность. “В обязательном порядке проводить с ребенком регулярные занятия физкультурой (никаких “освобождений”!)”, – подчеркнул Мясников. Во-вторых, плотность занятий, сопутствующих процессу обучения, должна контролироваться постоянно, чтобы не допускать переутомления школьника. Что же касается рациона питания, то хозяин аккаунта призвал максимально ограничить потребление детьми жирных, соленых и сладких “вкусностей”, пристрастие к которым чревато появлением лишнего веса и нарушений физиологического здоровья.

К слову, отдельно Александр Мясников остановился на вопросе приема лекарств, особенно – способных нанести вред микробиому антибиотиков. Специалист настоятельно порекомендовал использование их и других медицинских препаратов обязательно согласовывать с врачами во избежание проблем. И в то же время – визиты к медикам не должны превращаться в излишне частую процедуру. “Не “таскать” (постоянно) ребёнка к врачам”, – пояснил доктор. Одним же из главных профилактических мероприятий, обеспечивающих здоровье наследника, Мясников назвал обязательную и своевременную вакцинацию. “Каким вы воспитываете ребенка, таким он и будет взрослым”, – резюмировал хозяин аккунта.

Стоит отметить, что не все посетители микроблога Александра Мясникова выразили полное согласие с его доводами, и, в первую очередь, опасения родителей коснулись вопроса прививания детей – так, часть фолловеров возразила специалисту, что вакцинация запросто может навредить формирующейся иммунной системе ребенка. Впрочем, абсолютное большинство поддержало мнение доктора, поблагодарило его за советы, а некоторые из гостей страницы даже пожелали озвучить свои советы. В частности, одна из подписчиц важным элементом сохранения здоровья детей назвала привлечение их к труду на свежем воздухе – например, к сельскохозяйственным работам или поддержанию порядка на приусадебном участке.