Стрижки и прически. Какие варианты стилисты считают максимально выигрышными для осени

Заканчивается лето, а с ним и эксперименты с мокрыми волнами и пляжными косичками, которые не требуют особого ухода. Какие же тенденции ждут модниц в новом осеннем сезоне 2021 года?

Эксперты предлагают ознакомиться с основными направлениями в сфере модных причесок, чтобы выбрать наиболее подходящий для осени вариант.

Стрижки

Классический скромный боб появляется в трендах практически каждый сезон. На этот раз стилисты советуют обратить внимание на шероховатый боб в стиле 90-х.

Он имеет одинаковую длину по всему периметру и отличается естественной текстурой с идеально растрепанными прядями. Главное, запастись хорошим утюжком и попробовать плоскую волну.

В тренде в новом сезоне рваная челка-бахрома. Любая челка только выиграет от укладки.

Например, ее можно укладывать с помощью термощетки для увеличения объема.

Стижка кефаль, несмотря на ее противоречивость, остается на пике популярности. Идеально подойдет для тех, кто ищет, как эффектно сменить прическу на осень.

В моде текстурированная лохматая кефаль. Она станет удачным решением для женщин с ломкими волосами. Чтобы она не производила впечатление прически из 80-х, необходимо придать ей объем.

Цвета

Не теряет популярности платиновый блондин.

Самые настоящие цвета осени – это тыквенный, каштановый. медный. Яркие оттенки будут идеально сочетаться с осенними красками (на главном фото).

Стили

Мокрые волны – это не только пляжный вариант. Такая прическа выглядит весьма гламурно и хорошо подходит для самых разных мероприятий. На волосы нужно нанести гель, равномерно распределить с помощью расчески, затем создать руками легкие волны. Завершить образ нанесением сияющего спрея.

Одна из тенденций наступающей осени – сдержанный образ. Стилисты советуют максимально использовать естественную структуру волос. Если пряди от природы кудрявые или волнистые, самое время усилить эффект с помощью мусса, распределив его по волосам. Затем высушить на воздухе для получения естественного, но безупречного результата.