Всех дел не перечесть

Новые обвинения против Алексея Навального — тактика постепенного увеличения сроков заключения.



Алексей Навальный (на экране) во время заседания Преображенского суда по иску к СИЗО -1 «Матросская Тишина», 25 июня 2021 года. Фото: Преображенский суд РФ / ТАСС

Оппозиционному политику Алексею Навальному официально уже предъявили обвинения по трем уголовным делам. Ему вменяют оскорбление судьи, мошенничество и добавили еще так называемую «сектантскую статью» за создание ФБК (организация признана экстремистской и внесена в реестр иноагентов).

Угрозу представляют и попытки полицейских взять заявления о преступлении с граждан, которые участвовали в проектах «Умного голосования», — то есть об утечке их персональных данных. Столичные участковые и оперативники третьи сутки обходят с этой целью квартиры.

Опрошенные «Новой» адвокаты предположили, что с учетом того, что по всем вмененным делам, вероятно, будут вынесены обвинительные приговоры, текущий срок политика может увеличиться более чем в два-три раза.

Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» в ИК-2 во Владимирской области с марта этого года.

Всего политику предстоит провести в заключении примерно два с половиной года. Однако власти, похоже, не намерены дожидаться его освобождения. В июне структуры, связанные с Навальным, признали экстремистскими организациями. По решению суда с начала августа они ликвидированы. Как минимум три новых уголовных дела заведены против него. Об этом Навальному сказал лично следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России, в соцсетях опубликован комментарий Навального:

«Кто-то в тюрьме встает на путь исправления, а я, очевидно, качусь по наклонной. С каждым днем я все более закоренелый преступник».

Кража собственных донатов — лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей

В конце декабря 2020 года СКР сказал о возбуждении уголовного дела против Навального за мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему вменяют хищение и растрату на «покупку имущества и ценностей» тех пожертвований, которые поступали от сторонников. Об этом «воровстве» на протяжении долгого времени активно писали прокремлевские блогеры. При этом не предъявляя никаких доказательств.

Какие улики имеются у СК, тоже неясно. Ведомство полагает, что Навальный потратил на личные цели 356 млн рублей из собранных 588 млн рублей пожертвований от физических лиц. По данным следствия, эти деньги принадлежали ФБК, Фонду поддержки СМИ «Пятое время года», Фонду организации и координации защиты прав граждан, Фонду правового обеспечения жителей и Фонду защиты прав жителей «Штаб» (все они признаны экстремистскими). Навальный, как полагает СК, «потратил» деньги в том числе на «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей». «Таким образом, собранные с жителей средства были похищены», — утверждается в сообщении Следственного комитета.

При этом в СК не уточнили, о каких ценностях, имуществе и поездках за границу идет речь.

Навальный прокомментировал обвинения в Facebook на следующий день после сообщения об уголовном деле: «По бухгалтерским проводкам ФБК отлично видно: сколько денег пришло и куда они ушли. И очень хорошо видно, что я никогда ни одной копейки от ФБК или штабов не получал. Ровно так же видны и мои личные финансы. Сколько и откуда я получаю, сколько трачу».

Оскорбление судьи — штраф до 200 тыс. рублей, обязательные работы либо арест до шести месяцев

В феврале Бабушкинский суд Москвы рассматривал дело Навального о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Оппозиционер вел себя на том процессе эмоционально, постоянно спорил с мировой судьей Верой Акимовой и заявлял о ее предвзятости. В частности, Навальный говорил, что заседание суда напоминает ему допрос в фашистской комендатуре, о котором в своих показаниях рассказывал ветеран Артеменко. Председательствующая такое поведение не оценила и вынесла в адрес Навального несколько десятков замечаний.

Ветеран Игнат Артеменко, проходящий потерпевшим по уголовному делу о клевете со стороны Алексея Навального. Фото: РИА Новости

Однако прокурору этого показалось недостаточно, и та потребовала проверить «оскорбительные высказывания» подсудимого в СКР. Судья Акимова не возражала. Она приговорила Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей за клевету и вынесла частное определение о проведении проверки. Следственный комитет принял заявление судьи и возбудил дело по ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи). Что конкретно возмутило судью и какие слова ее оскорбили, до сих пор неизвестно.

Посягнули на права жителей — лишение свободы до трех лет

В начале августа Навальному предъявили обвинение за создание организации, посягающей на личность и права жителей (ч. 2 ст. 239 УК РФ). О возбуждении дела по этой статье стало известно еще весной этого года из материалов, собранных прокуратурой к процессу о признании ФБК и сети штабов Навального экстремистскими организациями. Помимо Навального по делу проходят его соратники Леонид Волков и Иван Жданов (находятся за пределами РФ и объявлены в розыск).

Алексей Навальный и Леонид Волков. Фото из соцсетей

В Telegram Жданов опубликовал постановление о привлечении в качестве обвиняемого, в котором указано, что, создавая ФБК в 2011 году, Навальный собирался распространять и популяризовать через него свои убеждения, «в том числе связанные с призывами к совершению противоправных действий». В 2014 году оппозиционер — «полагая, что эффективность преступной деятельности существенно возрастает при ее групповом свершении» — решил объединиться с Волковым и Ждановым, деятельность которых он координировал, полагает следствие. Жданову было поручено возглавить фонд, а Волкову — формировать его региональные отделения и управлять ими. По мнению СК, группа «отличалась устойчивостью», которая выражалась «в сплоченности и стабильности ее состава» из-за «длительного знакомства соучастников», а их деятельность сопровождалась «конспирацией» и «вуалированием истинных задач». В обвинении также отмечается, что оппозиционеры отличались «четкой согласованностью» действий и «тщательным распределением ролей».

Следствие считает, что «на протяжении всего периода деятельности» ФБК его работа сводилась к созданию в РФ условий, способствующих возбуждению у жителей «социальной розни, политической ненависти и вражды» вместо заявленной официально борьбы с коррупцией.

Оппозиционерам также вменяют конкретные эпизоды призывов выходить на несогласованные акции. В частности, в списке значится видео с расследованием «Дворец для Путина», в предисловии к которому активисты рассказывают о задержании Навального и призывают его сторонников протестовать.

Примечательно, что в тексте постановления можно обнаружить курьезные нестыковки. Так,

в документе говорится, что на митинг 31 января вышли «около 2 тыс. человек», при этом по итогам акции был составлен «2441 протокол об административном правонарушении».

Сторонники Алексея Навального на акции протеста в Москве, 31 января 2021 года. Фото: РИА Новости

Навальный в своем комментарии, размещенном в соцсетях, напомнил, что ФБК был создан в 2011 году, а экстремистской организацией его признали лишь в 2021 году. «Я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени», — пошутил Навальный, указывая, что преступление по данной статье УК может быть только умышленным.

* * *

«Новая» опросила адвокатов: если суммировать все новые обвинения, то какой общий срок может грозить Навальному? По закону, назначенные сроки складываются судом полностью либо частично, при этом способ сложения будет зависеть исключительно от личного решения конкретного судьи с учетом сложившейся практики по аналогичным делам, пояснил управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

Алексей Добрынин

управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper, руководитель уголовно-правовой практики

«Если предположить, что результатом всех возбужденных против Навального уголовных дел станут обвинительные приговоры, текущий срок политика может увеличиться более чем в три раза. Самое большое наказание грозит Навальному по делу о мошенничестве. По обвинению в создании ФБК максимальная санкция составляет до трех лет лишения свободы, за оскорбление судьи — до шести месяцев ареста. С учетом частичного сложения может быть абсолютно любой срок. Зависит от суда. На практике при частичном сложении суды могут уменьшить суммарное наказание практически вдвое».

Андрей Карев, корреспондент судебного отдела

—