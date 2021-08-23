 

Из Афганистана в Киев прилетел третий самолет, он вывез почти 80 украинцев

23.08.2021, 22:26, Новости дня
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На борту самолета находится 103 человека, пять из них – члены экипажа.

По данным Общественного, на самолете из Кабула прибыли 27 украинцев и члены их семей.

Перед этим Украина совершила два эвакуационных рейса, всего эвакуировала из Кабула более 160 человек, 36 из них – украинцы, сообщал президент Владимир Зеленский. Второй самолет (военный борт) сел в Борисполе 22 августа. Тогда глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что в Афганистане осталось более 100 украинцев. 

В Афганистане остается еще порядка 50 украинцев, об этом 23 августа сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

К 20 августа, по оценкам НАТО, из Афганистана после захвата страны талибами эвакуировались 18 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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