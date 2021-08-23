 

На встрече с Дудой Зеленский предложил совместно противостоять российской агрессии

23.08.2021, 22:26, Новости дня
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Встреча прошла на полях инаугурационного саммита Крымской платформы.

“Дуда поздравил Украину с успешным проведением первого саммита Крымской платформы и большим количеством участников, что является еще одним свидетельством того, что проблема оккупации Крыма остается на повестке дня международного сообщества. В частности, Польша планирует активно ставить вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины во время своего предстоящего председательства в ОБСЕ”, – говорится в сообщении.

Зеленский предложил Дуде “совместные шаги по противодействию агрессивным действиям России, в частности в информационной сфере”. Президенты Украины и Польши согласились, что “российские учения “Запад 2021″ создают напряжение и ухудшают ситуацию с безопасностью в регионе”.

Особое внимание на встрече было уделено газопроводу “Северный поток – 2”.

“Проект “Северный поток – 2″ мы рассматриваем прежде всего как угрозу безопасности. Поэтому мы должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это – в интересах энергетической безопасности Европы в целом”, – подчеркнул Зеленский.

Также обсуждались такие темы, как ситуация в Беларуси и Афганистане, пандемия коронавирусной инфекции, а также совместные инфраструктурные проекты. В частности, Зеленский предложил запустить скоростной поезд между Киевом и Варшавой.

Контекст:

Дуда прибыл в Украину с трехдневным визитом 22 августа.

Приглашение Зеленского принять участие в саммите Крымской платформы Дуда принял в мае, когда в Варшаве с официальным визитом по случаю 230-й годовщины принятия конституции Польши находился глава Украинского государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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