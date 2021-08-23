Заславский посчитал необоснованными претензии уволенных актеров Театра им. Ермоловой

«Заставить режиссера работать именно с этим актером, а не с другим, с которым он действительно хочет, невозможно», – сообщил газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии ОП по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, театральный критик Григорий Заславский, комментируя недовольство уволенных из Театра имени Ермоловой актеров.

На пресс-конференции уволенных из Театра имени Ермоловой актеров артистка Елена Калинина сообщила, что она и другие члены труппы требуют проведения в учреждении проверок. Кроме того, они отметили, что действия художественного руководителя Олега Меньшикова вызывают у них вопросы, подчеркнув, что его предшественнику удавалось сглаживать ситуацию.

«Для меня самое главное в этой истории то, что в труппе Театра им. Ермоловой 90 артистов. Когда это проговаривается, то сразу все становится на свои места. 95 артистов было в МХТ им. Чехова, когда им руководил актер и режиссер Олег Табаков, и это было в театре, в котором было три площадки», – отмечает Заславский.

Он уточняет, что искренне не понимает претензий со стороны уволенных актеров, приводя в пример одну из них Елену Папанову, говоря, что она достаточно много снимается в разных сериалах и у нее все хорошо, просто в театре она не востребована.

«Театр – это такая организация, где невозможно никого насильно заставить с кем бы то ни было работать. Невозможно. Можно только если по любви. Та же Папанова играла раньше в спектаклях, но у нее все время были не самые главные роли. То есть даже когда театром руководил Владимир Андреев (предшественник Меньшикова, – прим. ВЗГЛЯД), главные роли ей не доставались, а многие спектакли, которые упомянуты в ее биографии, вышли давным-давно», – рассуждает собеседник.

Зачем актерам, которые более востребованы в кинокартинах, держаться за театр, если художественный руководитель не видит этого артиста в каких-либо постановках, театральному критику не вполне ясно.

Между тем он рассказывает, что хранит у себя в почте письмо из межрайонного ярославского суда, который вызывал на очередное заседание тогдашних руководителя и директора Академического театра драмы имени Ф. Волкова, и там было 12 вопросов, среди которых: «На каком основании такой-то артист был назначен на роль Репетилова в постановке по комедии Александра Грибоедова «Горе от ума», и на каком основании снят?». Заславский полагает, что для судьи, скорее всего, было достаточным то, что артист выучил текст наизусть, поэтому, по его мнению, снимать с роли его никто не имел право. Однако для режиссера и другого театрального человека вполне убедительным будет ответ: «Он меня в этой роли не устраивает, и я его в этой роли не вижу».

«Заставить режиссера работать именно с этим актером, а не с другим, с которым он действительно хочет, невозможно. Режиссеры очень часто занимают в спектаклях актеров, с которыми у них в жизни просто чудовищные отношения. Например, мы много знаем про конфликты театрального режиссера Юрия Завадского и народной артистки СССР Фаины Раневской, в результате актриса даже ушла из театра. Но Завадский постоянно ее занимал в своих спектаклях, потому что никакие самые плохие отношения не мешали ему видеть выдающийся талант актрисы», – вспоминает Заславский.

Но если режиссера даже самый талантливый артист не увлекает, если он его не видит в своих спектаклях, то нелепо делать вид, особенно учитывая, что Российская Федерация уже как 30 лет выбрала капиталистический путь развития, что вся страна должна жить по-прежнему на островке социализма, считает собеседник, добавляя, что это не честно.

«Меня как руководителя могут уволить в любую секунду, и я, как и другие люди, вынужден с эти считаться. То есть мы, конечно, можем с этим не считаться, но тогда будем не очень адекватными людьми. Поэтому когда сегодня актеры ссылаются на то, что у кого-то трое детей, ипотека, то это выглядит как не очень адекватный ответ на ту жизнь, в которой мы существуем уже 30 лет. И они все взрослые люди», – говорит критик.

Он обращает внимание, что среди уволенных нет никого с почетным званием «Заслуженный артист» или же «Народный артист», напомнив, что в труппе просто не может быть 90 человек. Поэтому ссылаться на обязательства, которые Меньшиков якобы взял, возглавляя театр, неправильно.

«Я очень был близок с Андреевым и он постоянно повторял одно и то же: «Он худрук, он решает, и я его поправлять или критиковать не буду». У него были с кем-то из актеров одни отношения, с кем-то другие, с кем-то очень близкие, отношения учителя и ученицы, например, но когда Меньшиков пришел, он сразу снял несколько спектаклей, в том числе те, в которых был занят Андреев. И Андреев никогда с этим не спорил. Он считал, что выбрал худрука, и он должен быть руководителем», – объясняет эксперт.

Любое художественные двоевластие в театре приводит к бессмысленным драмам и гибели театра, продолжает Заславский. Он говорит, что в театре может быть директор и худрук, которые разделили между собой полномочия, но недопустимо, чтобы руководили сразу два режиссера. Есть, конечно, в истории несколько исключений, например, в Театре на Малой Бронной работали вместе Анатолий Эфрос и Александр Дунаев, однако такой союз состоялся благодаря уникальной фигуре именно Дунаева, тогдашнего главного режиссера театра, заключил собеседник.

В июле Московский драматический театр имени Ермоловой сообщил о решении сократить штат в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии. В пресс-службе театра подчеркивали, что все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства. В августе стало известно, что народный артист РФ Олег Меньшиков покинул пост директора Московского драматического театра имени Ермоловой еще в начале лета, однако остался худруком.