Путин и Лукашенко обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко актуальные вопросы развития отношений двух стран, в том числе дальнейшее взаимодействие в рамках Союзного государства, сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы развития российско-белорусских связей, включая взаимодействие в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, Путин и Лукашенко обменялись мнениями по итогам внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсуждалась ситуация в Афганистане.

В пресс-службе Кремля добавили, что лидеры условились о графике дальнейших контактов.

Напомним, как сообщали белорусские СМИ, Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Афганистане, предстоящие учения «Запад-2021», подробно остановились на ситуации на границах Белоруссии с НАТО. В Минске также сообщили, что лидеры говорили о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ. «Разговор в итоге коснулся и экономической составляющей взаимоотношений. Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время», – сообщили в Минске.

Напомним, как сообщала пресс-служба российского правительства, в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко тематику углубления интеграции двух стран в Союзном государстве.