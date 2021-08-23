 

Путин и Лукашенко обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства

23.08.2021, 22:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко актуальные вопросы развития отношений двух стран, в том числе дальнейшее взаимодействие в рамках Союзного государства, сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы развития российско-белорусских связей, включая взаимодействие в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, Путин и Лукашенко обменялись мнениями по итогам внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсуждалась ситуация в Афганистане.

В пресс-службе Кремля добавили, что лидеры условились о графике дальнейших контактов.

Напомним, как сообщали белорусские СМИ, Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Афганистане, предстоящие учения «Запад-2021», подробно остановились на ситуации на границах Белоруссии с НАТО. В Минске также сообщили, что лидеры говорили о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ. «Разговор в итоге коснулся и экономической составляющей взаимоотношений. Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время», – сообщили в Минске.

Напомним, как сообщала пресс-служба российского правительства, в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко тематику углубления интеграции двух стран в Союзном государстве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.02 / Безос покинет пост гендиректора Amazon

12.07 / Раскрыты неизвестные функции смартфонов

23.01 / Эксперт: Навальный не стал для Дальнего Востока фигурой номер один

07.08 / В Бундестаге расценили угрозы США как «объявление экономической войны»

13.03 / Евродепутат – РФ и другие страны потратили $300 млн на подрыв демократии в ЕС

16.08 / В Минске пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко

05.10 / Академик РАН раскритиковал версию «Гринпис» о причинах гибели животных на Камчатке

15.10 / Во время раскопок в Китае обнаружили останки древних обезьян

12.03 / Политика: Крымская весна продолжает объединять россиян

06.03 / В мире коронавирус подтвердили у более 116 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика