Отстранение, защита и нападение: почему люди в отношениях часто саботируют любовь

В одном из последних исследований Пила и Кальтабиано, которое было опубликовано в ежеквартальном журнале Journal of Couple & Relationship Therapy, изучались причины, по которым люди саботируют любовь. Под романтическим саботажем имеются в виду саморазрушающие действия, направленные на «препятствие успеху или отказ от усилий и оправдание неудач» в отношениях.

Данные для исследования были собраны в ходе онлайн-опроса. Была подготовлена международная выборка из 696 человек, имевших опыт взаимоотношений. Средний возраст респондентов составил 31 год (от 15 до 80 лет). 75 % из них были женщинами, 62 % состояли в романтических отношениях.

Причины саботажа

Участники назвали пять причин, по которым они саботируют романтические отношения. Среди них:

Страх. К примеру, страх получить боль: остаться с разбитым сердцем, оказаться отвергнутым. Кроме того, это боязнь предательства, обязательств, одиночества и неудач.Низкая или негативная самооценка (чувство неполноценности).Проблемы с доверием. Иногда их вызывают прошлые предательства.Завышенные ожидания. Как правило, они связаны с перфекционистскими тенденциями и предопределенными убеждениями.Неадекватные навыки взаимоотношений. Чаще всего это связано с незрелостью, неопытностью.

Техники, помогающие избежать душевных травм

Респонденты сообщили, что они, чтобы защитить себя, используют разные виды деструктивного поведения:

1. Разрыв отношений

Отстранение партнера. Постоянное или временное поддержание физической или эмоциональной дистанции, которое психологи называют «отключением» или «препятствованием». Эта тактика используется в ответ на чувство подавленности, ожидания, что партнер сделает то же самое, или с желанием подтолкнуть партнера к действию, к примеру, инициировать разрыв.Эмоциональная отстраненность: сокрытие или не выражение эмоций, эмоциональная проверка, как способ избежать чувств. Иногда люди прибегают к более деструктивным методам, таким как употребление алкоголя, запрещенных веществ или членовредительство.Отказ от каких-либо усилий. Прекращение любых действий из-за ощущения, что усилия не ценятся или приводят к конфликту.

2. Оборона. Чувство праведного гнева. Например, интерпретация конструктивной критики как обвинение и ощущение себя в роли жертвы. Иногда оборона вызывается прошлой критикой или используется для предотвращения будущей боли.

3. Притворство. Ложь себе или партнеру о своих мыслях, чувствах или состоянии отношений. К примеру, когда вы говорите «Все в порядке», хотя это далеко не так. Это происходит по причинам, связанным с финансовой безопасностью, страхом перед дальнейшими действиями партнера, безопасностью детей.

4. Стремление к отношениям. Часть респондентов сообщили, что слишком крепко держались за отношения, искали эмоциональной связи и требовали ответа, пытаясь доставить удовольствие своему партнеру ценой сокрытия и игнорирования собственных потребностей. Кроме того, они устраивали «торги», умоляя и обещая сделать что-нибудь, чтобы сохранить отношения.

5. Нападки на партнера. Часто люди признаются, что постоянно обвиняют и критикуют своих партнеров, защищая себя или сохраняя власть в отношениях.

6. Динамика «Преследуй и уходи». Это комбинация тактик преследования и отстранения. Например, отстранение, когда партнер в вас нуждается, и преследование, когда он избегает общения.

Осознание саботажа

Лишь часть опрошенных определили свои деструктивные паттерны. Они осознали, что их отношения были испорчены собственными заботами и поведением: незнанием, как расстаться, ожиданием отказа, страхом быть брошенным, склонностью к самопожертвованию, влечением к неподходящему партнеру или чувством опасности.

Одна из участниц исследования рассказала, что не умеет расставаться с людьми. Как правило, она саботирует отношения, поэтому они ухудшаются, а затем просто приходят к своему логическому завершению.

Как поддерживать здоровые романтические отношения

Следующие пять тем были посвящены обсуждению респондентами своих ожиданий касательно успешных и здоровых отношений.

Доверие. Оно часто упоминалось наряду с уважением, лояльностью, честностью и надежностью. Для испытавших неверность, отсутствие доверия было основной причиной, по которой нынешние отношения не были успешными.Открытое общение. Оно необходимо для устранения недопонимания, предотвращения душевных травм, управления ожиданиями.Приверженность. Эта черта обсуждалась наряду с готовностью быть эмоционально доступным, прилагать усилия, проявлять инициативу в разрешении конфликтов, сотрудничать с романтическим партнером и не воспринимать отношения как что-то само собой разумеющееся.Безопасность. Это чувство рассматривается как требование быть уязвимым в отношениях, но без страха.Принятие. Это касается не только принятия друг друга, но и неизбежности случайной боли, которая может возникнуть даже в идеальных романтических отношениях, когда оба партнера очень стараются сохранить союз.

Подведем итоги

Чаще всего люди саботируют романтические отношения для защиты собственного покоя. Как показало исследование, стратегии самозащиты довольно часто приводят к самосаботажу, когда они направлены на подтверждение негативных убеждений о себе (к примеру, ожидание отказа и брошенности, уверенности, что человек недостоин любви).

Можно ли уменьшить саботаж и саморазрушительное поведение в романтических отношениях? Один из подходов включает позитивное взаимодействие, регулярное выражение своей приверженности своему партнеру, использование общих социальных сетей, открытые дискуссии.

Парам помогает обнаруживать повторяющиеся модели конфликта и цикличность гнева проницательность. Это важно, потому что многочисленные конфликты в отношениях, как правило, связаны с личностными различиями или неизменными предпочтениями. Партнерам необходимо научиться взаимному принятию и признать, что здоровые романтические отношения требуют уязвимости и готовности полагаться друг на друга, даже если это иногда приводит к разочарованию.

Конечно, идеальные отношения не строятся в одночасье. Так же, как отстраненные, холодные и токсичные отношения редко начинаются таким образом. Чтобы поддерживать здоровые отношения, необходимо работать над ними, делая маленькие, но позитивные шаги, которые на первый взгляд могут показаться не такими уж эффективными. Однако очень скоро вы заметите, как изменится ваша модель общения.