Мнение: “Крымская платформа”

Первый саммит "Крымская платформа"

Сейчас в Киеве проходит первый саммит "Крымская платформа". В нем принимают участие представители 44 стран и международных организаций. Самые интересные заявления:

Президент Латвиийской Республики Эгелс Левитс: "Нарушение международного права Россией через "оккупацию" Крыма – это политика XIX века. (…) "Оккупация" стран Балтии никогда не признавалась международной общественностью".

Президент Республики Польши Анджей Дуда: "В Польше слова "оккупация" использовались очень часто, у неё всегда пытались отобрать имущество и достоинство. (…) Поляки понимают ваши чувства и страдания. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку".

Глава Европейского совета Шарле Мишель: "Мы не признаем незаконную "аннексию" Крыма и Севастополя Россией. И мы будем выступать против любых нарушений международного права. Такие незаконные действия будут нести угрозу доверия мира. И мы находим в это подтверждение с 2014 года. Мы сделаем так, чтобы "незаконная аннексия" не стала легитимизированной".

Президент Республики Литва Гитанас Науседа: "Права крымчан должны быть восстановлены соответственно с международным правом. Мы будем усиливать санкции, пока Украина не вернёт территорию Крыма".

Президент Республики Эстония Керсти Кальюлайд: напомнила, что два года назад посетила Восток Украины. Она сказала, что находилась там прямо во время обстрела. А на контрольно-пропускном пункте возле Крыма, видела людей, которые хотели поехать к родным, но были окружены минами. Президент Эстонии считает, что "украинцам нужно вернуть их дома".

Премьер-министр Швеции Челл-Стефан Лёвен: "Исторически наши отношения с Украиной начались в XVI веке. С Филиппа Орлика, который даже жил в Швеции. (…) Украина стала примером реформ во многих сферах, в основном в своём видении демократического развития".

Президент Венгерской Республики Янош Адер: "Нашу нацию часто называют "нацией свободы". Венгерцы страдали на протяжении многих столетий, у них отбирали школы и территории, и не давали изучать родной язык. Поэтому мы знаем, что "аннексия" Крыма – незажившая рана для украинцев".

Президент Республики Словения Борут Пахор: "Мы считаем, что должны подписать финальную декларацию, которая станет результатом работы этого саммита. (…) У Словении хорошие отношения с обеими странами. Выступая за добрососедские отношения, я очень надеюсь, что Россия и Украина урегулируют свои международные отношения. Нужно всегда искать возможности диалога. Мы призываем активизировать реформы борьбы с коррупцией, обеспечения верховенства права и обеспечения независимостью судебной власти."

Президент Финляндии Сауле Ниинисте: "Мы должны возобновить дух Хельсенской конференции 1975 года, поддерживать диалог несмотря на отличие между нами. И это может помочь в решении наших общих проблем".

Президент Молдовы Майя Санду: "Мы остаёмся партнёром Украины. Молдова – страна, которая придерживается мирному дипломатичному решению проблем. (…) Единственный способ, которым можно сделать регион процветающим – это мирный путь. (…) Мы выступаем за политическое решение проблем.

https://t.me/ukraina_ru/45555 – цинк

Вот такие у Крыма благодетели и спасатели. Как же их тут ждут, аж кушать не могут.

В целом, как и ожидалось, различная восточноевропейская шушера зависимая от США. Западная Европа в основном выпала на мороз.

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