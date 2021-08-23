Козак: Поездка Зеленского в Вашингтон со слезами о помощи не поможет. Украина должна стать интересной США и Европе для экономического сотрудничества

Непростые времена наступают. Очередная точка бифуркации мирового порядка. Два подобных излома были после Второй мировой войны и после распада советской империи.

После первого в мире была двуполярная система – капиталистический Запад с лидером в лице США против социалистического блока, который возглавлялся Союзом. После развала СССР единственной сверхдержавой оставались (остаются?) Соединенные Штаты.

Два события за последние недели свидетельствуют о запланированном отступлении США с лидерских позиций. Джо Байден дал фактическое разрешение на запуск газового “Северного потока – 2” и умывает руки в Афганистане. США переориентируют всю свою политику на противостояние квазикоммунистической Поднебесной империи.

Действительно, сегодня на первый план выходит мощный Китай. Интересы Поднебесной уже распространяются не только на Азию. От Китая зависят экономики Америки, Европы и Африки. Экономическая мощь китайцев растет чрезвычайно быстро и неожиданно для многих.

Немного цифр. Глобальный ВВП в 2019–2020 годах: $87,3 трлн – $84,5 трлн (падение на 3,2%).

Китайский ВВП в 2019–2020 годах: $14,3 трлн – $14,7 трлн (рост на 2,7%).

Доля Китая в глобальном ВВП в 2019–2020 годах: 16,4% – 17,4%.

То есть доля Китая за один только пандемический 2020 год в глобальном ВВП выросла на 1 процентный пункт! При этом доля США в мировой экономике за это время упала с 25,1% до 24,8%.

К тому же показатель долг/ВВП в Китае – всего 10%, а в США – более 128%. А по паритету покупательной способности (ППС) ВВП Китая уже несколько лет назад обогнал штатовский.

Россия также пытается заявлять о каких-то своих правах на часть мира. Экономически РФ не входит даже в десятку крупнейших стран (хотя по ППС ВВП РФ на шестом месте), и перспективы нерадужные благодаря санкциям.

Однако маниакальная идея Кремля восстановить контроль над Украиной получила новые возможности. Пытаясь дружить с континентальной частью ЕС против Китая, Байден может доверить Германии и Франции восточноевропейские дела. А Макрон с Меркель (или кто там будет вместо нее) ссориться с Россией из-за Украины не будут. Для них газ и торговля важнее, чем ценности, как показывает недавний опыт.

Что же, имеют право. Не очаровывайтесь европейскими идеалами в современной реализации. Глубокую обеспокоенность их лидеров мы уже почувствовали. Боюсь, что можем получить подобное и из Белого дома.

Какой выход? Украина должна стать интересной для экономического сотрудничества и для Европы, и для Штатов. Поэтому поездка президента Владимира Зеленского в Вашингтон со слезами о помощи не поможет.

А у Зе есть интересующие американцев предложения? Сомневаюсь.

Источник: Тарас Козак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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