Украина и Грузия станут членами НАТО – замгенсека Альянса на саммите Крымской платформы

Он также заявил, что “НАТО осуждает серьезно и никогда не признает незаконную, нелегитимную аннексию Крыма Российской Федерацией”.

“Крым является территорией Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине. […] Действия России привели к неописуемым страданиям украинского народа, они подрывают международное право, они действительно являются угрозой для системы международного порядка”, – сказал замгенсека Альянса.

Джоанэ также призвал Россию вернуть “свободу мореплавания и спокойствие в украинские порты”.

“Это вопрос не только Украины, это вопрос для всех нас – в свободном демократическом мире”, – подчеркнул представитель НАТО.

Также на саммите Джоанэ рассказал, что с 2014 года НАТО усилил свой восточный фланг, от Балтийского моря до Черного.

Контекст:

Курс на членство в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 54% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле – августе Социологической группой “Рейтинг”.

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