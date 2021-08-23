Зеленский ввел в действие санкции против Пушилина

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, – отмечено в документе.

Контроль за выполнением решения возложили на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступил силу со дня опубликования.

Под санкции попали российские СМИ и юридических лиц, в частности “Бизнес ньюс медиа”, ТРК-3, “Московский комсомолец” и провайер цифровых услуг “Ростелеком”.

Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании 20 августа ввел персональные санкции в отношении ряда лиц, в их число попал Пушилин.

Пушинилу 40 лет, он возглавляет боевиков “ДНР” с ноября 2018 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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