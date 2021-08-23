 

На Карадахской теснине в Дагестане оказались заблокированы около 15 туристов

23.08.2021, 21:28, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПо меньшей мере 15 туристов оказались заблокированными на Карадахской теснине в Дагестане из-за подъема уровня воды на реке Квартал в результате ливня. Одного туриста унесло потоком воды, сообщил источник в экстренных службах.

«В Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов. По предварительной информации, одного туриста потоком воды унесло», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что на Камчатке двое туристов сорвались со склона вулкана. Одним из погибших оказался депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин.



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