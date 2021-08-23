Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Афганистане

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы по актуальной тематике двусторонней повестки.

«Разговор в итоге коснулся и экономической составляющей взаимоотношений. Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время», – информирует Белта.

Уточняется, что лидеры двух стран обсудили предстоящие учения «Запад-2021», подробно остановились президенты на ситуации на границах Беларуси с НАТО.

Также Путин и Лукашенко говорили о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ.

Ранее Лукашенко предложил провести заседание ОДКБ и ШОС по Афганистану.

Напомним, Путин заявил, что РФ не должна допустить, чтобы под видом беженцев из Афганистана в страну проникли боевики.