В Совфеде раскритиковали Эрдогана за поддержку “Крымской платформы”

23 августа в Киеве открылся форум “Крымская платформа”. Президент Украины Владимир Зеленский решил собрать западных коллег, чтобы обсудить процедуру “возвращение” Крыма в состав Незалежной. На саммит приглашались лидер государств-членов Евросоюза, Великобритании, Канады и США, но приехали далеко не все.

Президент Турции

Реджеп Эрдоган тоже не стал ехать на Украину и на всякий случай отправил вместо себя министра иностранных дел. Впрочем, это не помешало турецкому лидеру вляпаться в международный скандал, в очередной раз продемонстрировав России свое истинное лицо. В Совете Федерации пришлось напомнить Эрдогану, что Москва готова терпеть до поры до времени.

Турецкий лидер в телефонном разговоре с украинской коллегой Зеленским фактически поддержал антироссийскую “Крымскую платформу”. В интервью LIFE сенатор Ольга Ковитиди, которая представляет в СФ РФ Республику Крым, назвала скандальное высказывания примером “ситуативного партнерства”.

Политик раскритиковала Эрдогана, который в очередной раз забыл, какую помощь оказала ему Россия во время неудачного госпереворота в Турции. “Если бы не Россия, неизвестно, где бы сейчас был Эрдоган”, – уточнила сенатор.

Кроме того, Ковитиди подчеркнула, что Россия никому не позволит вмешиваться вопросы Крыма. Она отметила, что в Турции сейчас есть много проблем, которыми следовало бы заняться Эрдогану.