Перец даже очищать от сердцевины не нужно: “ленивая” консервация на зиму – она точно станет вашим фаворитом

Многие не рискуют браться за консервирование сладкого перца, боясь, что уйдет слишком много времени на очистку и подготовку сырья. Но есть рецепт, в котором не придется даже убирать из перцев серединки. Получается супербыстро и очень вкусно, а хранятся такие закатки без проблем даже при комнатной температуре. Вот пошаговая инструкция процесса. Готовьте на здоровье!

Шаг 1. Собрать нужные ингредиенты

Потребуется два килограмма болгарского перца (лучше брать толстостенный и не слишком крупный), литр воды, стакан обычного столового уксуса. Также нужно будет добавить в маринад по 2 большие ложки сахара и соли, 5 ложек подсолнечного масла.

Для более насыщенного вкуса консервации приготовьте горошины душистого перца и горчицу в зернах. Также пригодится свежая петрушка и чеснок. Достаточно всего 4-5 зубчиков на три литровые банки. Зелень берите свежую и тщательно вымойте.

Шаг 2. Поставить вариться маринад

Влейте литр воды в кастрюлю, добавьте в нее стакан уксуса, сахар и соль, а также растительное масло. Включите огонь и дайте маринаду закипеть. Перец берите целый — не режьте его, не удаляйте плодоножку-хвостик, так как за нее очень удобно брать, когда будете кушать готовый продукт.

Шаг 3. Подготовить перец

Каждую перчинку наколите вилкой в нескольких местах, пока закипает маринад. Это делается для того, чтобы вкусный сок попал внутрь и пропитал перец целиком. На это уходит пара минут, не поленитесь сделать этот шаг. Если вы закончили, а маринад еще не закипел, не теряя времени нарезайте чеснок. Можете нарезать его слайсами или просто кружочками.

Шаг 4. Положить перец в маринад

Когда маринад закипел, выложите туда перец в один слой. Плотно разместите его в кастрюле и дайте покипеть пару минут. После аккуратно переверните каждую перчинку и пусть кипит еще 2 минуты. Если плоды крупные, дайте чуть больше времени пропитаться вкусным соком. После такого бланширования перец поменяет цвет, вы сразу это заметите. Это значит, что пора выкладывать его в баночки.

Шаг 5. Закатать перец

Банки предварительно простерилизуйте, как и крышки, после начинайте закладывать в каждую по 5-6 горошин перца и по чайной ложке семян горчицы. Сверху положите веточку свежей петрушки и несколько пластинок чеснока. Поверх укладывайте перец, слегка уплотняя, но не разрушая его целостность. Главное, чтобы не отвалились плодоножки, за которые вы будете потом вынимать его из банки.

Когда наполните банку до середины, добавьте еще пару веточек петрушки и несколько пластинок чеснока, продолжайте заполнять банки. После залейте перец оставшимся маринадом и закатайте крышки. Дополнительная стерилизация здесь не нужна, так как перец сам является консервантом. На приготовление этого рецепта уходит всего 25 минут, выход готового продукта — три литровые банки вкуснейшего перца.

Хранить эти закатки можно при комнатной температуре, не обязательно убирать на балкон или в погреб. Перец при этом остается упругим и очень ароматным. Обязательно приготовьте так закатки хотя бы раз, это будет ваш самый любимый рецепт. Делайте заготовки на зиму на здоровье.