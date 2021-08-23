 

Мнение: “Небо”. Трейлер

23.08.2021, 21:10, Разное
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Трейлер нового фильма про войну в Сирии.
Посвящён истории с сбитым турками Су-24.

Аннотация:

В России снимают фильм про подвиг российских летчиков в Сирии

В России активно ведутся съемки фильма «Небо», посвященному подвигу российских пилотов в ходе конфликта в Сирии. Выход кино в прокат анонсирован на 7 октября 2021 года.

Режиссёром и сценаристом фильма выступает Игорь Копылов. Главных героев в виде полковника Сошникова и капитана Муравьева сыграют Игорь Петренко и Иван Батарев соответственно. Работу съемочной группы поддерживает телеканал «Россия 1» и непосредственно Министерство обороны России. Съемки самого фильма в немалой части пройдут непосредственно в самой Сирии, в том числе на авиабазе Хмеймим.
 
Сюжет фильма создается на основе реальной истории, произошедшей в САР 24 ноября 2015 года. Когда СУ-24 ВКС России выполняя боевое задание в сирийской провинции Латакия был сбит турецким истребителем. Экипаж, состоящий из летчика Олега Пешкова и штурмана Константина Мурахтина сумел катапультироваться. Однако российских военных, спускающихся на парашютах, смогли засечь отряды боевиков и открыть по ним огонь. В результате Олег Пешков был убит. Константин Мурахтин смог благополучно достигнуть земли, спастись от преследователей и впоследствии был эвакуирован из вражеской территории.
 
Как указывают создатели в фильме главные герои будут ассоциировать собирательные образы реальных российских пилотов. Помимо судьбы самих летчиков в кино должны будут показать героизм российских спецназовцев, пытавшихся найти и эвакуировать экипаж сбитого самолета. В роли командира отряда специального назначения в виде майора Захарова снимается Сергей Губанов.  
 
На данный момент фильм «Небо» является одним из первых проектов, посвященных участию России в конфликте на территории Сирии. Остается надеяться, что создатели действительно смогут передать атмосферу трагедии 24 ноября 2015 года и показать героизм российских военных в борьбе против международных террористов.

Источник: Colonel Cassad



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