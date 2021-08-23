Мнение: Аттестат Ленина, Ильич против зайцев и МГУ за 2 года

1. Школьный аттестат Владимира Ильича отражает его будущую биографию. В языковом плане по советским меркам он был гением-полиглотом: пятёрки по русскому, греческому, латинскому, немецкому, французскому языкам; также отметка «отлично» была по истории и географии. Важнейшие предметы для писателя, эмигранта, политика и революционера.

Однако был один предмет, по которому будущий вождь мирового коммунизма получил четвёрку:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1741826.html

В аттестате зрелости Владимира Ульянова были сплошь пятёрки, кроме одного предмета: четвёрку ему поставили по логике.

Может быть, поэтому созданное им государство вошло в историю как практический образец абсурда и суровой ежедневной борьбы с реальностью.

АТТЕСТАТ № 468

Знания, обнаруженные Владимиром Ульяновым на выпускных экзаменах в гимназии:

В Законе Божием 5

В Русском языке и Славяноведении 5

В Логике 4

В Латинском языке 5

В Греческом языке 5

В Математике 5

В Истории 5

В Географии 5

В Физике и математической географии 5

В Немецком языке 5

В Французском языке 5».

(РГАСПИ. Ф. 2, оп.1, д. 6, л. 4).

Впрочем, остальные оценки тоже вызывают сомнение.

В журнале о поведении учащихся в графе «Поступок, за который подвергнут наказанию» записано: «…небрежно и грязно выполнил работу по русскому яз.». Мера наказания: «Оставлен для переписки работы». Далее Володя Ульянов был «наказан (оставлен на один час) за уклонение от урока гимнастики» (РГАСПИ. Ф. 4, оп.1, д. 6, л.17).

Остаётся ещё открытым вопрос, какую роль в аттестате Володи могла сыграть дружба семьи Ульяновых с директором гимназии Фёдором Керенским. Не мог ли последний заинтересованно отнестись к отметкам отпрыска смотрителя гимназий Ильи Ульянова? Могло ведь быть и так, что у Володи был твёрдый трояк по логике, а четвёрку ему поставили с большой натяжкой, чтобы юноша смог потом получить золотую медаль.

Может быть, если бы у Ленина была пятёрка по логике, он и не стал бы марксистом. Основные положения марксизма противоречат логике либо напрямую (см. закон отрицания отрицания), либо рассыпаются при малейшей попытке скрестить их с реальностью (см. трудовая теория стоимости).

Впрочем, Ленин был экспериментатором — его можно обвинить в бесчеловечности поставленного эксперимента, но не в глупости. Как только выяснилось, что коммунизм на практике не работает, Ленин быстро включил заднюю передачу, переведя страну на НЭП.

Жаль, что современным ленинцам глубоко чужд один из главных тезисов Маркса: «практика — критерий истины». Примерно так распоряжаются своими деньгами жадные и непрактичные люди. Они полагают, что практика не имеет значения, и что потеряв несколько раз деньги в финансовых пирамидах, надо продолжать попытки дальше, покуда очередная пирамида не сделает их богатыми.

2. К вопросу об охоте и аристократах. Любил поразвлечься с ружьишком и Владимир Ильич:

“Владимир Ильич был страстным охотником, только горячился очень. Осенью идем по далеким просекам.

Владимир Ильич говорит: «Знаешь, если заяц встретится, не буду стрелять, ремня не взял, неудобно будет нести». Выбегает заяц, Владимир Ильич палит.

Позднею осенью, когда по Енисею шла шуга (мелкий лед), ездили на острова за зайцами. Зайцы уже побелеют. С острова деться некуда, бегают, как овцы, кругом. Целую лодку настреляют, бывало, наши охотники”.

Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине // Воспоминания о В. И. Ленине в пяти томах. Т 1. М.,1979, с.232.

https://leninism.su/images/PDF/Vospominania1.pdf

3. Девочка, доказавшая, что российскую школьную программу можно пройти как минимум вдвое быстрее обычного срока, теперь собирается проделать то же самое с вузовской программой:

https://lenta.ru/news/2021/08/22/devoshka_ege/

Россиянка Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, заявила о планах окончить Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова за два года. Ее слова в эфире телеканала НТВ передает РИА Новости.

Когда девочка услышала, что окончит институт через пять лет, то очень удивилась. «Почему через пять?» — поинтересовалась она. В ответ на это ее отец Евгений Тепляков заявил, что она сможет получить высшее образование и через два года. Как отметил телеведущий Вадим Такменев, в этом случае на момент окончания вуза Алисе будет 11 лет.

Ранее Тепляков рассказал, что уже оплатил обучение дочери в МГУ. Он выразил уверенность в том, что у девочки не будет проблем с учебой в вузе, несмотря на ее юный возраст, а также напомнил, что его дочь полностью закрыла школьную программу.

В Рунете идут бурные споры, являются ли методы обучения детей в семье Тепляковых образцом, к которому должны стремиться другие родители, или же это опасный педагогический эксперимент над детьми:

https://monetam.livejournal.com/1673320.html

Лично я полагаю, что это всё зависть тех, кто вундеркиндом не был — то ли из-за средней способности к учёбе, то ли из-за того, что не встретился с правильными учителями. Нельзя «лишить ребёнка детства», просто заменив ему одни учебники на другие, более подходящие для его уровня развития.

Во всяком случае, родители Тепляковы ничего противозаконного не делают. Да, они считают себя коммунистами, но свою семейную коммуну организовали не без успеха, посторонних в неё насильно не втягивают, а получаемая ими от государства помощь причитается и другим многодетным семьям.

Судя по ссылке выше, эта семья напоминает комбинат по выращиванию вундеркиндов. Дети реже играют в свободные игры и меньше общаются со сверстниками, но гораздо больше читают и занимаются с родителями. Вместе с тем, для развития навыков общения (которого зачастую лишены дети-вундеркинды в малодетных семьях) у них есть орава собственных братьев и сестёр, а любимые мультики и книжки (вне школьной программы) у них именно те, которые полагаются по возрасту.

Самый большой минус этой семьи, в которой семеро детей – это то, что все они живут в однокомнатной квартире. Надо разбираться, почему они не получили квартиру от государства, как другие многодетные. Впрочем, судя по планам родителей, это временные трудности: скоро их дети позаканчивают МГУ и начнут самостоятельную жизнь.