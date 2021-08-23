10 книг для тех, кто без ума от сериала “Аббатство Даунтон”

“Ребекка”, Дафна дю Морье

Знаменитый роман Дафны дю Морье, права на экранизацию которого писательница продала Альфреду Хичкоку. В результате получился культовый фильм — вы его наверняка смотрели. И все же фанатам британской эстетики эту книгу нужно прочитать: действие разворачивается в английском особняке, куда аристократ Максимилиан привозит свою молодую жену. Однако семейному счастью девушки препятствует одно неприятное обстоятельство — первая супруга ее мужа, трагически погибшая Ребекка, будто постоянно незримо присутствует в этом доме… А слуги не признают юную хозяйку, то и дело вспоминая ее предшественницу. Постепенно ситуация накаляется, а главная героиня узнает страшную правду, которую скрывает это роскошное поместье и его обитатели.

“Шерли”, Шарлотта Бронте

А вы знали, что у автора “Джейн Эйр” есть такой роман? Готический, увлекательный и с неожиданными поворотами сюжета. Перед нами старая Англия на пороге перемен — в разгаре война с Наполеоном, а в стране то и дело вспыхивают восстания. В небольшом городке две женщины, Каролина из бедной семьи и богатая наследница Ширди, влюбляются в двух братьев — крупного фабриканта Мура и Луи, скромного учителя. Оба союза — мезальянс, не принимаемый обществом. Найдут ли влюбленные способ быть вместе или мнение окружающих все-таки окажется сильнее чувств?

“Беззаботные годы”, Элизабет Джейн Говард

Атмосферная семейная сага была написана в начале 90-х, однако автору прекрасно удалось описать быт и отношения в предвоенной Великобритании. Все, что происходит с героями, которые проводят беззаботное лето 1937 года в загородном доме, — словно затишье перед бурей. Впереди лишения и тяготы войны, а пока они веселы, влюблены и полны оптимизма, несмотря на нарастающую тревогу. Жизнь каждого из персонажей — отражение исторических событий на протяжении всего 20 века. Это легкое чтение для тех, кто любит английский колорит и печальную иронию.

“Сага о Форсайтах”, Джон Голсуорси

“Война и мир” по-английски — Голсуорси более 15 лет писал эту сагу в четырех томах, охватывающую период от викторианской эпохи до середины 20 века. Интересно наблюдать, как меняются нравы от поколения к поколению, как тайны и пороки родителей сказываются на жизни детей, как социальные стереотипы не дают влюбленным быть счастливыми… А еще автор не скупится на подробные описания быта аристократов и величественного Лондона. Среди персонажей у вас наверняка появятся любимчики, за судьбой которых следить не менее интересно, чем смотреть “Аббатство Даунтон”.

“Гордость и предубеждение”, Джейн Остин

Удивительно, как роман, написанный в конце 18 века, не теряет своей актуальности. Великая Остин говорит о вечном: человеческой привычке судить “по обложке” и излишней заносчивости, которая никого еще не сделала счастливым. Перед нами типичная английская семья, в которой подрастает пять дочерей. Главная цель их добропорядочной мамы — выдать девочек замуж как можно удачнее. Общество тоже поддерживает такой порядок вещей, однако умная Элизабет считает, что выбирать мужа нужно только по любви. Впрочем, и она иногда бывает не права, приняв благородного мистера Дарси не за того, кем он на самом деле является…

“Возвращение в Брайдсхед”, Ивлин Во

Ивлин Во — знаменитый английский романист, писавший ностальгические произведения об аристократии. Главный герой, выпускник Оксфорда и художник Чарльз Райдер, много путешествовал и встречал на своем пути разных людей, однако жизнь привела его в семейное гнездо семьи Флайт. Чарльз вновь оказался в высшем обществе, которое после Первой мировой войны живет, как в последний раз. Интриги, романы, шумные вечеринки и маленькие трагедии вызывают в нем смешанные чувства. С одной стороны, он понимает, что эти люди прожигают жизнь, а с другой, ему симпатично это беззаботное веселье в эпоху больших перемен. Герои много говорят о религии и политике, они разносторонние и объемные, — именно поэтому книгу можно считать одним из величайших английских романов прошлого века.

“Хождение по мукам”, Алексей Толстой

Русская аристократия в своей утонченности и умению жить красиво ни в чем не уступала английской! Если вам хочется почитать что-то об истории одной семьи, то трилогия “Хождение по мукам” — отличный и не самый очевидный вариант. Алексей Толстой описывает судьбы двух сестер Кати и Даши. Повествование начинается в 1914 году и заканчивается в 1920-х. Девушки знакомятся с видными представителями эпохи, переживают революцию и Гражданскую войну, и, разумеется, по-настоящему влюбляются… Трагический водоворот событий ломает их жизни, в которых все могло сложиться иначе, если бы не жестокая история.

“Снобы”, Джулиан Феллоуз

Джулиан Феллоуз — современный английский аристократ, продюсер и сценарист сериала “Аббатство Даунтон”. Роман “Снобы” посвящен той же теме — жизни аристократов и множествам социальных условностей, которыми она сопровождается. Красавица Эдит готовится к замужеству с графом Бротоном — партия обещает быть блестящей. Правда, великосветская “тусовка” ей быстро наскучивает, и Эдит обращает внимание на симпатичного молодого актера, который снимается в фильме об аристократах. Вот это ирония судьбы! Что же героиня выберет — гарантированное богатство и положение в обществе или истинные чувства без выдающихся перспектив?

“В доме веселья”, Эдит Уортон

Американские аристократы жили не менее насыщенной жизнью, чем их британские “коллеги”. Главная героиня романа — юная девушка Лили, которой необходимо удачно выйти замуж, чтобы поправить финансовое положение своей семьи. Былой блеск ее фамилии остался в прошлом после отцовского банкротства, и теперь возможность остаться на вершине социальной пирамиды зависит лишь от нее. Лили перебирает потенциальных женихов, но брак никак не складывается, потому что она то ждет настоящую любовь, то придается разрушительной саморефлексии… Нелегко это — быть девушкой из высшего общества. Кстати, Эдит Уортон — лауреат Пулитцеровской премии и автор знаменитого романа “Эпоха невинности”, так что ее блестящий язык вам наверняка понравится.

“Своя комната”, Вирджиния Вулф

С именем Вирджинии Вулф ассоциируется вся женская английская литература, а ее вклад в борьбу за равноправие нельзя не оценить. В этом феминистическим эссе писательница рассуждает о женском творчестве и причинах, по которым к 19 веку женщины создали так мало великих произведений. А еще Вулф рассказывает о талантливой сестре Шекспира, которая тоже могла бы увековечить свое имя в истории, если бы родилась мужчиной… Любопытное произведение для тех, кто задается вопросами истории искусства и места представителей обоих полов в ней.

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