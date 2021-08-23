Мнение: Впереди – первенство Африки!

В росфутболе, похоже, состоится долгожданная “революция” – РФС собирается отменить “лимит на легионеров”. Собственно, понятно, почему – за время действия лимита росфутбол пробил уже все возможные днища и перешел в режим свободного падения – это всем давно уже ясно как день.

Другое дело, правда, что корреляция не означает причинно-следственной зависимости – эта истина, к сожалению, доступна для понимания очень немногих. Футбол у нас деградировал не столько из-за лимита, сколько из-за той же причины, по какой в стране перевелись нормальные СМИ: потому что в стране не стало свободных ЧАСТНЫХ денег и частной инициативы. Соответственно, футбольные клубы попросту превратились в способ выкачивания и обнала государственных бюджетных денег – а сам футбол ушел на 18-й план, на котором и пребывает.

Вопрос – как поможет отмена лимита футболу? Ответ – никак, ведь свободных денег в стране от этого больше не станет.

Футбол разве что испортится еще больше – уже чисто эстетически. ВСЕ клубы заполонят негры из Африки – вот и все изменения. Негры в Африке все еще дешевы, а их физические кондиции всяко лучше, чем у рахитичных детей наших заснеженных просторов. Да и чисто футбольной практики у детей африканских прерий больше – там вечное лето и все еще нечем заняться, кроме как играть в футболян целыми днями.

Словом, станет тут, как в английской премьер-лиге – только труба пониже и дым пожиже: в клубах дай бог два-три русских игрока, а все остальные иностранцы, только не мировые звезды, а негры из Африки и отчасти Бразилии.

По-хорошему, лимит надо было бы не отменять, а ужесточить до предела – скажем, не более двух иностранных футболистов на поле от каждого клуба. Лучше играть не станут, но хоть игроки будут свои.