 

В компании Facebook запускают новый сервис для офисной работы на удалении

23.08.2021, 20:40, Новости дня
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Марк Цукерберг оказался фанатом удаленной работы. Несмотря на то, что пандемия, кажется, уже отступает, и в дальнейшем не будет таких жестких ограничений по работе в офисах, основатель Facebook с гордостью представил новый сервис, который окончательно переводит сотрудников в виртуальную реальность.

В частности, объявлено о запуске внутри компании продукта под названием Horizon Workrooms. Данный сервис создает виртуальную комнату для проведения рабочих собраний.

Похоже, это был последний шаг на пути к созданию полного комплекта программного обеспечения и сервисов для удаленной работы, говорят специалисты. Сервис будет доступен и для других компаний, в которых менеджеры верят в возможность организовать работу предприятия без прихода сотрудников офиса на свои реальные рабочие места.  



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