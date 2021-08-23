В компании Facebook запускают новый сервис для офисной работы на удалении

Марк Цукерберг оказался фанатом удаленной работы. Несмотря на то, что пандемия, кажется, уже отступает, и в дальнейшем не будет таких жестких ограничений по работе в офисах, основатель Facebook с гордостью представил новый сервис, который окончательно переводит сотрудников в виртуальную реальность.

В частности, объявлено о запуске внутри компании продукта под названием Horizon Workrooms. Данный сервис создает виртуальную комнату для проведения рабочих собраний.

Похоже, это был последний шаг на пути к созданию полного комплекта программного обеспечения и сервисов для удаленной работы, говорят специалисты. Сервис будет доступен и для других компаний, в которых менеджеры верят в возможность организовать работу предприятия без прихода сотрудников офиса на свои реальные рабочие места.