 

Министры энергетики Украины, США и Германии обсудили угрозы от “Северного потока – 2”

23.08.2021, 20:38, Новости дня
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Министры обсудили угрозы для энергетической безопасности Украины и Европы от реализации проекта строительства газопровода “Северный поток – 2”.

“Как озвучил президент Украины, мы не можем позволить Российской Федерации использовать газ как оружие. Мы довольно подробно обсудили важность обеспечения безопасности поставок газа, транзита газа и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины в отношении сохранения транзитного потенциала”, – рассказал Галущенко на брифинге по итогам встречи.

По его словам, также обсуждалась синхронизация энергосистем Украины и стран Европейского союза.

Галущенко отметил, что стороны обсудили применение третьего энергетического пакета, вопрос устранения монополии “Газпрома” и ряд шагов, которые можно предпринять для сохранения транзита газа через Украину, сообщил “Укринформ”.

Стороны также обсудили реформирование энергетического сектора Украины с точки зрения декарбонизации и новейших технологий.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. 17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщала, что строительство “Северного потока – 2” планируют завершить 23 августа.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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