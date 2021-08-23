В НАТО аннексию Крыма Россией назвали “нелегальной” и “неморальной”

“Что произошло в 2014 году из-за нелегальной, неморальной аннексии Крыма? Это не только касалось Украины. Я хочу сказать, что это даже не только вопрос Черноморского региона, речь шла об общей структуре, архитектуре системы норм и правил, которые были общеприняты в мире. Поэтому вызывает такие эмоции”, – сказал он.

Замгенсека НАТО отметил, что Крым – “это важный вопрос для жителей Украины, для крымских татар”, а также для тех, кто “сейчас находится под давлением в Крыму”.

“НАТО с 2014 года многое сделал, начал усиливать восточный фланг, от Балтийского моря до Черного. […] Мы замечаем милитаризацию Крыма Россией, она отстраивает там свою силу. […] Регион Черного моря чрезвычайно важен для НАТО. Для нас очень важно иметь подход “на 360 градусов” относительно нашей безопасности”, – подчеркнул Джоанэ.

По его словам, Альянс сам учится у Украины и Грузии, которые оказались “под влиянием российской агрессии”.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что независимо от уровня представительства, страны – участницы саммита становятся основателями Крымской платформы. 20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.

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