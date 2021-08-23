 

В РФ стартовала историческая реконструкция конного похода Александра Невского

23.08.2021, 20:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПервая в мире полная реконструкция конного военного похода Александра Невского «Александрова дорога» 800-летней давности стартовала 21 августа в Переславле-Залесском. В рамках проекта 25 конных дружинников пройдут от места рождения князя – Переславля-Залесского Ярославской области – до Изборска Псковской области.

Дружина 22 августа пришла в Дмитров Московской области, где состоялось концертная программа, посвященная приходу дружины. Один из эпизодов концертной программы был посвящен Дню российского флага, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Конники пройдут по территории пяти субъектов Российской Федерации: Ярославской, Московской, Тверской, Новгородской и Псковской областей. Также поход пройдет через территории двух особо охраняемых природных территорий: национальный парк «Плещеево озеро» и национальный парк «Валдайский». В каждом субъекте состоится фестивальная программа, посвященная 800-летию князя Александра Невского – запланированы театрализованная встреча дружины князя и двухдневные этнографические культурно-просветительские фестивали «800 лет славных побед» с Ярмаркой ремесел и интерактивными площадками.

Следующие встречи с дружиной состоятся 28 августа 2021 в Торжке, 4 сентября – в Национальном парке «Валдайский», 10-11 сентября – в Великом Новгороде. Торжественное закрытие пройдет в городе Изборске Псковской области 12 сентября – в день памяти князя Александра Невского.



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