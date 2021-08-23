Названо количество погибших в результате столкновения у аэропорта Кабула

Семь человек погибли в результате столкновений у аэропорта Кабула, сообщил источник.

«Из-за большого скопления людей у ворот аэропорта Кабула люди начали теснить иностранных военных, что вызвало ответную реакцию, сначала со стороны «Талибана» (движение запрещено в России), затем – со стороны иностранных сил», – сообщил источник РИА «Новости».

Он также добавил, что жертвами столкновений стал сотрудник сил безопасности, два боевика «Талибана» (запрещена в России) и четыре человека, которые пытались покинуть страну. Очевидец подтвердил, что талибы и иностранные военнослужащие стреляли друг в друга.

Ранее в результате перестрелки недалеко от аэропорта Кабула погиб служащий афганских сил безопасности и трое пострадали.

Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.

Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».