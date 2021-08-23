Мишустин обсудил с премьером Белоруссии углубление интеграции в Союзном государстве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко, тематику углубления интеграции в Союзном государстве двух стран, сообщила пресс-служба российского правительства.

«Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. <…> Михаил Мишустин и Роман Головченко уделили особое внимание тематике углубления интеграции в Союзном государстве РФ и Белоруссии», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, премьеры в развитие состоявшихся в четверг в городе Чолпон-Ата российско-белорусских переговоров обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в различных областях. В ходе разговора был затронут график предстоящих контактов по правительственной линии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил руководству Белоруссии углублять интеграцию с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов.