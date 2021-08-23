 

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии углубление интеграции в Союзном государстве

23.08.2021, 20:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПремьер-министр РФ Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко, тематику углубления интеграции в Союзном государстве двух стран, сообщила пресс-служба российского правительства.

«Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. <…> Михаил Мишустин и Роман Головченко уделили особое внимание тематике углубления интеграции в Союзном государстве РФ и Белоруссии», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, премьеры в развитие состоявшихся в четверг в городе Чолпон-Ата российско-белорусских переговоров обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в различных областях. В ходе разговора был затронут график предстоящих контактов по правительственной линии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил руководству Белоруссии углублять интеграцию с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов.



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