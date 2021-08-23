 

Ухаживающий за певицей МакSим волонтер рассказал о рубцах на ее теле после ЭКМО и ИВЛ

23.08.2021, 20:32, Разное
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Волонтер, ухаживающий в больнице за певицей МакSим, пояснил о ее нынешнем состоянии. Как оказалось, на теле артистки остались рубцы процедур ЭКМО и ИВЛ.
После того, как МакSим выписали из больницы, в прессе и Сети появилось много противоречивой информации. Если одни поддерживали селебрити, то другие подозревали, что вся история с ее болезнью и комой была инсценирована. Несмотря на то, что информация о наличии у исполнительницы коронавируса тоже подвергалась сомнению, ее состояние характеризовалось, как крайне тяжелое. Ухаживающий за Мариной Максимовой в больнице волонтер рассказал, насколько тяжело артистка перенесла недуг.

По утверждению добровольца, назвавшимся Леонидом, он не сразу узнал селебрити. Девушку доставили в обычную палату из реанимации сильно исхудавшей и изможденной. При этом на ее теле в местах, куда вставлялись трубки для ИВЛ и ЭКМО, были видны швы, а сама кожа МакSим была в пятнах и почерневшей. Во время комы врачам удалось победить заболевание, не пугая артистку ее состоянием.

После выхода из комы Максимова была растерянной, ее настроение менялось, однако она все равно радовалась победе над болезнью. В какой-то момент певица испугалась, сможет ли выйти из клиники и обнять своих детей. Ее снова учили сидеть и двигаться, так как ее мышцы отвыкли от нагрузок. Из-за этого она просила волонтеров помогать ей на случай, если она не сможет устоять на ногах. Поэтому, как пишет «Слово и дело», исполнительница передвигалась мелкими шажками, а ухаживающие за ней добровольцы поддерживали ее во время прогулки в коридоре.



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