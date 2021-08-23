 

В Харькове накрыли подпольный завод по перемаркировке русского борща в украинский

23.08.2021, 20:31, Разное
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Полиция украинского Харькова пресекла деятельность подпольного завода, занимавшегося сменой этикеток на банках с консервированным борщом. Русский борщ ростовского производства там перемаркировывали в украинский с целью дальнейшей реализации в Харьковской области.

Эксперты отмечают исключительно высокое качество подделки: распознать вкусовые отличия между настоящим украинским борщом и суррогатом смог лишь один специалист из пяти. Экономический ущерб от подпольного предприятия составил 760 млн гривен, его владельцам грозит пожизненное тюремное заключение по обвинению в государственной измене. Полиция Харькова предупреждает граждан быть осторожными при употреблении консервированного борща: если не принимать достаточных мер предосторожности, то можно случайно съесть русский продукт.

«Мошенники действовали с особым цинизмом. Флаг независимой Украины на этикетках рисовали прямо поверх флага государства-агрессора, а матрёшка на картинке была при помощи графического редактора замаскирована под портрет Юлии Тимошенко. Самое страшное то, что контрафакт поступал в том числе в украинские военные части. Сейчас военная прокуратура ищет солдат, которые употребляли или могли употреблять вражеский борщ, и направляет их на дополнительные курсы углубленной индоктринации», – рассказал следователь Харьковского УВД Семён Чупринко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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