 

Ректор МГЮА: Акция “Миллион призов” – абсолютно законный социальный проект

23.08.2021, 20:26, Разное
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Ситуация с COVID-19 стабилизировалась, но риски сохраняются. На избирательных участках есть вероятность заражения коронавирусом, предупредил юрист.

Программа “Миллион призов” рассчитана на то, что люди примут участие в безопасном дистанционном голосовании, пояснил он. “В этом и заключается смысл этого проекта, с моей точки зрения”, – добавил Блажеев.

Он подчеркнул, что призы даются за участие в ДЭГ, а не за голосование за определенного кандидата. Признаки лотереи в программе отсутствуют, отметил заслуженный юрист России.

“Поэтому это абсолютно социальный проект, который в общем-то связан с безопасностью, отнюдь никто там не собирается каким-то образом контролировать как избиратель голосует и так далее”, – заключил ректор МГЮА.

Провести программу “Миллион призов” предложила 10 августа Московская торгово-промышленная палата. Регистрация на ДЭГ продлится до 13 сентября включительно.

Принять участие могут зарегистрированные в Москве граждане России, которым исполнилось 18 лет. Также нужна полная учетная запись на портале mos.ru.

Подавшие заявление пользователи получат уведомление с окончательным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет пользователя на mos.ru, на электронную почту и по SMS.

Выборы в Государственную Думу будут идти несколько дней – с 17 по 19 сентября. Также состоятся региональные и муниципальные кампании.



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