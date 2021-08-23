Мнение: Чемпионат по лени, самые скучные профессии и индекс рабства в России

1. Оказывается, существует мировой чемпионат по лени. Странно только, что его придумали в Черногории – наверняка ведь есть и более подходящие страны, с глубокими и давними традициями лентяйства. Впрочем, если идея приживётся, соревнование может стать переходящим, и лентяи со всего мира будут яростно бороться за право его проведения у себя на диване:

https://lenta.ru/news/2021/08/21/sorevnovaniapoleni/

В пятницу в черногорском этно-селе Брезна начались ежегодные открытые соревнования по лени. Об этом сообщает информационное агентство b92.

Традиционное состязание проходит уже в десятый раз и участие в нем принимают не только черногорцы, но и жители других государств.

Согласно правилам, участники должны одновременно лечь на подстилки или покрывала и как можно дольше не вставать. Уточняется, что конкурсантам можно есть, пить, спать и читать.

При этом туалет разрешено посещать только раз в восемь часов.

Приз за победу в соревнованиях предусмотрен в размере 300 евро (примерно 26 тысяч рублей).

В 2018 году на соревнованиях был установлен рекорд — трое жителей республики спустя 49 часов лежания решили поделить между собой титул самого большого лентяя года. Кроме почетного статуса они разделили награду в 400 евро (примерно 34,7 тысячи рублей).

2. В список самых скучных профессий попали как требующие повышенного интеллекта, так и не требующие, как высокооплачиваемые, так и с маленькими зарплатами:

https://lenta.ru/news/2021/08/21/professione/

Россияне считают самыми скучными профессии охранника, бухгалтера и продавца. Их перечислили участники опроса сервиса по поиску работы SuperJob, с результатами которого ознакомился ТАСС.

Так, 12 процентов опрошенных считают самой скучной работу охранника. На втором месте бухгалтер (11 процентов), на третьем — продавец (7 процентов). Еще 4 процента считают неинтересной работу сторожа, 3 процента — офисную деятельность и работу библиотекарей. Еще по два процента голосов набрали уборщики, вахтеры, архивариусы и операторы call-центров.

Среди других скучных профессий россияне перечислили программистов, юристов, билетеров, гардеробщиков, водителей, грузчиков, дворников, консьержей, парикмахеров, банковских работников, сотрудников склада и чиновников. «Нелюбимая или неинтересная работа навевает скуку на 3 процента россиян», — сообщили в SuperJob.

Что ж, весьма отрадно, что так мало россиян скучают из-за своей работы: значит люди считают скучной в основном чужую работу.

По идее, если бы скучность работы была настолько велика, что отвращала от неё людей и вызывала дефицит кадров, за такую работу надо было бы доплачивать: скучные работники были бы привилегированным классом с повышенной оплатой труда.

На деле, однако, среди перечисленных выше специалистов, чью работу другие считают скучной, высокие доходы обычно имеют только программисты, часть чиновников и финансовых работников. Причина в том, что скука бывает разной. Слоняться по магазину, поглядывая на часы, психологически проще, чем выискивать баги в чужом коде или сводить сложный баланс.

3. Коллега genby разбирает очередной западный рейтинг, составленный таким образом, чтобы в большинстве западных стран показатели были отличные, а в большинстве незападных – ужасные. На этот раз речь идёт о мировом индексе рабства (Global Slavery Index). Методы его составления на редкость сомнительны даже по меркам других подобных рейтингов: создатели откровенно фантазировали и выдумывали недостающие цифры.

Тем не менее, даже при таком походе рейтинг России за 4 года улучшился примерно в три раза:

https://genby.livejournal.com/939826.html

Пример опроса о рабстве, на основании которого в 48 странам в 2018 присвоили свой индекс рабства. В 2016 на основе опросов в 25 странах. В 2014 на основе опросов в 7 странах. В 2013 рейтинг присвоили вообще без тупых опросов.

— Вас когда-нибудь заставляли работать работодатель или рекрутер?

— Вы когда-нибудь были вынуждены работать, чтобы погасить долг перед работодателем или рекрутером, и не могли уйти?

— Вам когда-нибудь предлагали одну работу, а потом заставляли делать что-то другое и не отпускали?

— Включая детей, приходилось ли когда-нибудь работать, чтобы помочь другому члену семьи, которого заставил работать работодатель?

— Включая детей, когда-либо заставляли работать на работодателя, чтобы другой человек получил работу, землю, деньги или другие ресурсы?

— Вы когда-нибудь были вынуждены жениться?

Остальным странам индекс присвоили в соответствии с предпочтениями авторов.

Сведенные в табличку значения — из трёх индексов: за 2014, 2016, 2018 годы. Рейтинга за 2013 стесняются даже сами составители, настолько он придуман, что я не стал его вставлять.

Цветом выделил интересующие меня страны. Впечатляет рост 2014-2016 КНДР с 65 места на первое. И рост Белоруссии с 134 места на 20. Конечно никаких опросов, по которым делаются столько глобальные выводы, в Белоруссии не было. А зачем?

Хоть российский рейтинг и улучшился, однако остался, по мнению составителей, на уровне Гаити, Гамбии и Венесуэлы. Якобы у нас больше рабства чем в Узбекистане, где до сих пор, как пишут читатели, людей массово заставляют собирать хлопок.