 

У Эдди Редмэйна сгорел дом во Франции стоимостью 2 миллиона фунтов

23.08.2021, 19:52, Разное
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С прошлой недели на юге Франции бушуют лесные пожары. Накануне огонь добрался до курортной зоны – Лазурного берега, в частности, Сен-Тропе. В результате пожаров уничтожены леса, дома и даже есть жертвы. Пострадавшим стал и актер Эдди Редмэйн: роскошный особняк, которым более 35 лет владела семья актера, обладателя премии “Оскар”, звезды фильмов “Фантастические твари и где они обитают”, “Девушка из Дании” и “Вселенная Стивена Хокинга”, оказался сильно разрушен из-за природной стихии.

Как пишут западные СМИ, вилла с большим бассейном, теннисным кортом и полем для игры в петанк стоит на склоне холма, с которого открывается панорамный вид на виноградник. Особняк окружен лесом, и именно поэтому огонь смог подобраться к дому максимально близко. В результате пожара, как рассказал отец Эдди Редмэйна Ричард, почти полностью уничтожен второй этаж особняка.

Весь верхний этаж и крыша были сгорели. Холм позади дома теперь напоминает декорации фильма про Первую мировую войну. У нас и раньше бывали пожары. Лет 15-16 назад тоже были сильные, но как рассказал садовник, в этот раз огонь распространялся гораздо быстрее и преодолел то же расстояние, что и раньше не за три дня, как в прошлые годы, а за рекордный час, – поделился с изданием Daily Mail 83-летний Ричард Редмэйн.

Дом Редмэйнов до пожара оценивался в 2 миллиона фунтов стерлингов. Родители Редмэйна, Ричард и Патрисия, которые сейчас живут в одном из самых дорогих районов Лондона Челси, в разгар сезона сдавали особняк туристам за 7800 фунтов в неделю. Во время пожара в доме гостили друзья семьи, которые вынуждены были экстренно покинуть особняк. Сейчас Ричард Редмэйн собирается во Францию, чтобы оценить ущерб, нанесенный вилле.



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