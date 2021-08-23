Марина Александрова, Анна Михалкова, Катерина Шпица с мужем и другие на закрытии кинофестиваля “Короче”

Победителем фестиваля “Короче” в этом году стал фильм “Как разжечь потухший огонь” режиссера Сергея Филатова, главные роли в котором исполнили Кирилл Фролов и Аглая Тарасова.

Поздравить победителя и лауретов в других номинациях в Центральном парке Калининграда собрались десятки гостей и звезд российского кино: Анна Михалкова, Петр Буслов, Владимир Яглыч, Артем Ткаченко, Дарья Екамасова, Владимир Вдовиченков, Екатерина Волкова, Катерина Шпица и другие. Поприветствовав гостей, губернатор Калининградской области Антон Алиханов поблагодарил нового организатора фестиваля Антона Калинкина и выразил надежду, что все вновь “встретятся в следующем году на десятом фестивале “Короче”.

После награждения кульминацией церемонии закрытия стал концерт Калининградского симфонического оркестра, который исполнил музыку к известным фильмам “12 стульев”, “Операция “Ы” и другие приключения Шурика”, “Иван Васильевич меняет профессию”, “Бриллиантовая рука” и другие.

Анна Михалкова Руслан Панов и Катерина Шпица Владимир Яглыч

Полный список победителей фестиваля “Короче”:

Приз за лучший фильм — “Как разжечь потухший огонь”, режиссер Сергей Филатов

Диплом жюри — “Бродяга Бро”, режиссер Петр Тимофеев

Специальный приз жюри — “Фаза”, режиссер Кирилл Лукин

Приз за лучшую режиссуру — “Fлюгер”, режиссер Антон Филипенко

Приз за лучший сценарий — “Инопланетяне среди нас. Леонардо”, сценарист и режиссер Анастасия Завадская

Приз за лучшую операторскую работу — Антон Дорушенков (“Авако”)

Приз за лучшую анимационную работу — “Боксбалет”, режиссер Антон Дьяков

Владимир Вдовиченков Екатерина Волкова (в украшениях IMPERIUM) Марина Александрова Анна Михалкова Артем Ткаченко и Владимир Яглыч Анастасия Пальчикова и Марина Александрова Максим Лагашкин Катерина Шпица (в украшениях IMPERIUM) Марина Александрова Анастасия Пальчикова (в украшениях IMPERIUM) Дарья Екамасова (в украшениях IMPERIUM)

В этом году в основном конкурсе “Короче” в основной конкурс вошли 36 короткометражных фильмов, еще 35 работ были показаны вне конкурса. В отборочную комиссию вошли программный директор фестиваля Артем Рыжков, а также главный редактор “Кино в деталях” Надежда Королева и кинокритик Вадим Рутковский. Одним из партнеров фестиваля стала компания АЛРОСА.

Петр Буслов с женой Евгенией Владимир Вдовиченков и Сергей Сельянов