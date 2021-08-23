Марина Александрова, Анна Михалкова, Катерина Шпица с мужем и другие на закрытии кинофестиваля “Короче”
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Победителем фестиваля “Короче” в этом году стал фильм “Как разжечь потухший огонь” режиссера Сергея Филатова, главные роли в котором исполнили Кирилл Фролов и Аглая Тарасова.
Поздравить победителя и лауретов в других номинациях в Центральном парке Калининграда собрались десятки гостей и звезд российского кино: Анна Михалкова, Петр Буслов, Владимир Яглыч, Артем Ткаченко, Дарья Екамасова, Владимир Вдовиченков, Екатерина Волкова, Катерина Шпица и другие. Поприветствовав гостей, губернатор Калининградской области Антон Алиханов поблагодарил нового организатора фестиваля Антона Калинкина и выразил надежду, что все вновь “встретятся в следующем году на десятом фестивале “Короче”.
После награждения кульминацией церемонии закрытия стал концерт Калининградского симфонического оркестра, который исполнил музыку к известным фильмам “12 стульев”, “Операция “Ы” и другие приключения Шурика”, “Иван Васильевич меняет профессию”, “Бриллиантовая рука” и другие.
Анна МихалковаРуслан Панов и Катерина ШпицаВладимир Яглыч
Полный список победителей фестиваля “Короче”:
- Приз за лучший фильм — “Как разжечь потухший огонь”, режиссер Сергей Филатов
- Диплом жюри — “Бродяга Бро”, режиссер Петр Тимофеев
- Специальный приз жюри — “Фаза”, режиссер Кирилл Лукин
- Приз за лучшую режиссуру — “Fлюгер”, режиссер Антон Филипенко
- Приз за лучший сценарий — “Инопланетяне среди нас. Леонардо”, сценарист и режиссер Анастасия Завадская
- Приз за лучшую операторскую работу — Антон Дорушенков (“Авако”)
- Приз за лучшую анимационную работу — “Боксбалет”, режиссер Антон Дьяков
Владимир ВдовиченковЕкатерина Волкова (в украшениях IMPERIUM)Марина АлександроваАнна МихалковаАртем Ткаченко и Владимир ЯглычАнастасия Пальчикова и Марина АлександроваМаксим ЛагашкинКатерина Шпица (в украшениях IMPERIUM)Марина АлександроваАнастасия Пальчикова (в украшениях IMPERIUM)Дарья Екамасова (в украшениях IMPERIUM)
В этом году в основном конкурсе “Короче” в основной конкурс вошли 36 короткометражных фильмов, еще 35 работ были показаны вне конкурса. В отборочную комиссию вошли программный директор фестиваля Артем Рыжков, а также главный редактор “Кино в деталях” Надежда Королева и кинокритик Вадим Рутковский. Одним из партнеров фестиваля стала компания АЛРОСА.
Петр Буслов с женой ЕвгениейВладимир Вдовиченков и Сергей Сельянов
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