Мнение: В Израиле сбываются худшие прогнозы

По Израилю, судя по всему, начинают сбываться худшие прогнозы. Паша Пряников (блог Толкователь) проанализировал последние данные по заболеваемости и смертности в этой “самой вакцинированной стране мира” и… Очень похоже, что все было зря.

“Продолжаем наблюдать за главным экспериментом в мире – Израилем, первой крупной страной мира (9 млн. человек), где вакцинация взрослых перешагнула 70%, а среди стариков 70+ лет – выше 90%.

Сейчас пропаганда разгоняет тему, что вакцинированные «только легко болеют Ковидом», «смертность среди них минимальная».

И что мы видим в Израиле. Официальные данные: за сутки умерли 48 человек. В относительном исчислении в Израиле теперь умерших больше, чем в Москве (на 12,8 млн. официального населения в Москве за сутки 51-56 умерших).

Состояние 670 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 162 из них в критическом состоянии, 108 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. При этом 77% тяжелобольных старше 60 лет (среди которых 90%+ вакцинировано).

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,14. Это тоже выше, чем в Москве.

В Москве вакцинированных в 2,5 раза меньше, чем в Израиле”.

Паша режет правду-матку, не щадя ничьи чувства, но все-таки самое главное он не договаривает. Он проводит правильное сравнение – Москвы с Израилем (примерно одинаковое население, разве что в Москве плотность, конечно, намного больше); правильно констатирует, что смертность и заболеваемость в Израиле УЖЕ выше, чем в Москве – а это означает, что прививки от ковида не спасают никоим образом. Но он не делает последний шаг – не замечает, что уравнение можно (и нужно) перевернуть: если при прочих равных в Москве привито в 2,5 раза меньше, а болеют в привитом Израиле чаще – не значит ли это, что прививки – фактор, который УВЕЛИЧИВАЕТ вероятность заболеть? Причем – заболеть тяжело? Если в Израиле уже выше смертность от ковида – не значит ли это, что прививка УВЕЛИЧИВАЕТ вероятность умереть от ковида?

По математике – да.