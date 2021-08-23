Названа дата официальной презентации iPhone 13

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23.08.2021, 19:46, Новости дня
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Один из авторитетных инсайдеров заявил, что на этот раз презентация очередной линейки смартфонов iPhone пройдет в штатном режиме и в обычное время. Скорее всего, мероприятие состоится в середине сентября.

Компания Apple ежегодно представляет новую линейку своих смартфонов. Исключением стал только прошлый год, когда из-за пандемии iPhone 12 перенесли на 14 октября.

Теперь настает очередь iPhone 13, и есть все основания полагать, что официальная презентация состоится без всяких задержек, отмечает инсайдер. Интригой остается только число месяца. По одним данным, это должно быть 14 сентября, по другим – 21 сентября. Также эксперты прогнозируют, что до конца года производитель сможет поставить до 150 млн новых гаджетов.



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