Названа дата официальной презентации iPhone 13

Один из авторитетных инсайдеров заявил, что на этот раз презентация очередной линейки смартфонов iPhone пройдет в штатном режиме и в обычное время. Скорее всего, мероприятие состоится в середине сентября.

Компания Apple ежегодно представляет новую линейку своих смартфонов. Исключением стал только прошлый год, когда из-за пандемии iPhone 12 перенесли на 14 октября.

Теперь настает очередь iPhone 13, и есть все основания полагать, что официальная презентация состоится без всяких задержек, отмечает инсайдер. Интригой остается только число месяца. По одним данным, это должно быть 14 сентября, по другим – 21 сентября. Также эксперты прогнозируют, что до конца года производитель сможет поставить до 150 млн новых гаджетов.