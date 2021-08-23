 

Шевченко заявил, что может тренировать как клуб, так и сборную

23.08.2021, 19:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он отметил, что не рассматривает никаких вариантов до завершения контракта.

“В принципе, надо будет посмотреть некоторые варианты, касающиеся клубов и других сборных, наверное. Посмотрим, какие будут варианты… Мне интересно будет поучаствовать в каком-то интересном проекте. Всегда интересно работать с командой, у которой есть амбиции. Это может быть или клуб, или, может быть, еще и сборная. Мы посмотрим разные варианты”, – сказал Шевченко.

Контекст:

С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение работать клубным тренером.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.02 / Учения НАТО Poseidon 21 стартовали в Черном море

16.06 / ЕС утвердил санкции против Беларуси за посадку самолета Ryanair – журналист

21.07 / Гандболисток из Норвегии оштрафовали на €1500 за выход на игру в шортах

05.08 / Ученые установили связь между курением марихуаны и сердечными приступами

26.05 / Глава комитета Бундестага заявил о причастности Москвы к инциденту с Ryanair

17.09 / Британские ученые предсказывают скорый конец эры земледелия

11.01 / Компромат на Зеленского, синдром Илларионова, чипирование, вакцина от коронавируса. Интервью Бацман с Комаровским. Трансляция

27.01 / Мадрид остановил вакцинацию от COVID-19

14.07 / Без парада — День взятия Бастилии в Париже отпразднуют в сокращённом формате

01.04 / Член ОС при ГУ МВД Москвы объяснил, почему блогер долго ездил на незарегистрированной машине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика