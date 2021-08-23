 

Болгария передаст Украине 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca

23.08.2021, 19:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В знак очередной поддержки Украины была подтверждена готовность Болгарии передать стране 50 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что министры также обсудили отношения между странами и возможности для их развития, в частности в контексте жизни этнической общины украинских болгар.

Стоев подчеркнул, что 200-тысячная болгарская община в Украине является естественным мостом дружбы между двумя странами. В частности, он выразил благодарность за сохранение Болградского района (Одесская область) как независимой территориальной единицы с административным центром Болград.

23 августа Стоев выступал в Киеве на саммите Крымской платформы, сообщается на сайте МИД Болгарии. Он подтвердил последовательную поддержку Болгарией суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, а также выразил тревогу в связи с нарастающей милитаризацией в Черноморском регионе.

Контекст:

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 9 августа сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу препарата от COVID-19 получило почти 5,07 млн украинцев, почти 3,14 млн – завершили иммунизацию.

В Украине с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.01 / В Госдуме объяснили необходимость поручений президента по поддержке людей с инвалидностью

05.03 / Кулеба рассказал, во сколько стран могут въехать украинцы

12.01 / Путин попросил Кравцова доложить о готовности школ к работе онлайн

18.10 / Новый кроссовер Nissan показали на рендерах

26.06 / Экономика: Как Германия может спасти “Северный поток – 2” от США

04.06 / В июле пенсии повысят миллиону украинцев – Лазебная

02.08 / Доход Трампа в 2019 году составил $446 млн

18.01 / Nokia и Google создадут сети 5G для умных фабрик и магазинов

12.01 / Козак предсказал изменения в урегулировании в Донбассе при Байдене

02.07 / Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрела ВСУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика