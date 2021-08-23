Болгария передаст Украине 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca

“В знак очередной поддержки Украины была подтверждена готовность Болгарии передать стране 50 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что министры также обсудили отношения между странами и возможности для их развития, в частности в контексте жизни этнической общины украинских болгар.

Стоев подчеркнул, что 200-тысячная болгарская община в Украине является естественным мостом дружбы между двумя странами. В частности, он выразил благодарность за сохранение Болградского района (Одесская область) как независимой территориальной единицы с административным центром Болград.

23 августа Стоев выступал в Киеве на саммите Крымской платформы, сообщается на сайте МИД Болгарии. Он подтвердил последовательную поддержку Болгарией суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, а также выразил тревогу в связи с нарастающей милитаризацией в Черноморском регионе.

Контекст:

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 9 августа сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу препарата от COVID-19 получило почти 5,07 млн украинцев, почти 3,14 млн – завершили иммунизацию.

В Украине с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

—