“У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом”. Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
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“Проснулась в Дублине – серо, не жарко (прекрасно) – и поняла, что до конца лета осталось всего чуть больше недели… Грустите по этому поводу? Или, наоборот, рады?” – поинтересовалась Бадоева у подписчиков, которых у нее больше 1,8 млн.
Пост набрал почти 53 тыс. лайков и 750 комментариев.
“У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом”, – пожаловалась pe_4ulok.
“Какая разница, зима или лето? Жаль, что года летят быстро”, – поддержала предыдущего комментатора ele_na1589.
“Жанна, красавица! От вас веет цветущей жизнью, безоблачностью, добром и позитивом… Спасибо, влюблена в вас!” – призналась olga_markova_blag.
“Жанна, какие у вас всегда роскошные платья!” – заметила larisazhuravleva278.
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Контекст:
Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Бадоева окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым, она была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”. Программа выходит на российском “Первом канале”.
В 2017 году Бадоева вела проект “ЖаннаПомоги” на телеканале “Пятница!”, в котором помогала девушкам принять и полюбить собственную внешность.
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