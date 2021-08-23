 

На саммите первых леди в Киеве основали международную платформу для решения гуманитарных проблем

23.08.2021, 19:44, Новости дня
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По результатам саммита его участники приняли декларацию о международном сотрудничестве и содействии для решения актуальных гуманитарных проблем. В ОПУ отметили, что Украина предложит участникам платформы план мероприятий по развитию сотрудничества.

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что женщины и дети чаще становятся жертвами дискриминации, запугивания, сексуального насилия и торговли людьми. Она привела примеры, в частности, таких стран, как Сирия, Ливия, Палестина, Йемен, Афганистан, а также оккупированных Россией Донбасса и Крыма, сообщило агентство “Интерфакс-Украина”.

“В нашем заявлении мы обращаемся ко всем сторонам, которые контролируют ситуацию в Афганистане, гарантировать безопасность женщин и детей, обеспечить их права и свободы, а также предотвратить принудительное разъединение семей”, – отметила Зеленская.

Она призвала международные организации, религиозные сообщества встать на защиту женщин и детей, в приоритетном порядке предоставлять им необходимую гуманитарную помощь.

Саммит проходил в формате двух дискуссионных панелей, на которых обсуждались проблемы равного доступа к медицинской помощи, вызовы в сфере образования, равные возможности для развития и самовыражения всех людей без дискриминации.

К дискуссии присоединились международные эксперты и специальные гости, среди которых – в формате видеоконференции первая леди США в 1993–2001 годах, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, американский писатель Нассим Николас Талеб и афганский режиссер Сахра Карими. В саммите приняла участие американская актриса Робин Райт, сыгравшая роль первой леди США в сериале “Карточный домик”, она приехала в Киев.

Контекст:

О проведении саммита первых леди и джентльменов Зеленская сообщила 2 августа на форуме “Украина 30. Имидж Украины”.

Мероприятие направлено на решение ряда гуманитарных вопросов, таких как равный доступ к медицинским услугам и образованию, а также обеспечение равных возможностей в сфере культуры и развитие в новых условиях, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Помимо первых леди и джентльменов, для участия в форуме также приглашены специалисты и эксперты в разных сферах из ряда других стран.

Кроме Зеленской, гостями саммита стали девять первых леди из Латвии, Литвы, Сербии, Германии, Коста-Рики, Израиля, Хорватии, Бразилии, жена президента Европейского совета Шарля Мишеля и дочь президента Ливана. Некоторые из них приняли участие в саммите дистанционно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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