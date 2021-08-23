 

“Горел желанием приехать”. Замглавы Совфеда России пожаловался, что его не пустили в Украину

23.08.2021, 19:44, Новости дня
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По словам российского политика, его приглашали на открытие 23 августа мемориала погибшим во Второй мировой войне в селе Чемужовка Харьковской области.

“Несмотря на понятные риски, связанные с посещением современной Украины российскими политиками, горел желанием приехать. Еще 6 августа наши дипломаты запросили, как положено, нотой украинские власти. При этом было особо подчеркнуто, что моя поездка будет носить исключительно частный и гуманитарный характер – только посещение братской могилы деда. Ответ пришел 17 августа, в нем – грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части, меня касающейся, на въезд в Украину”, – написал Косачев.

Он утверждает, что не знал об этом бессрочном запрете.

“Украинский МИД предлагает снять упомянутый запрет на условиях “прекращения российской агрессии”, “деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока” (известно, что украинские власти не используют выражение “Юго-Восток”. – “ГОРДОН”), а также “компенсации причиненных убытков”, – объяснил российский политик.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4233161343431262&id=100002123135703

Мероприятие, о котором упоминает Косачев, проводили в Харьковской области представители “Оппозиционной платформы – За жизнь”, о чем сказано на сайте партии.

Контекст:

Против российских политиков Украина и ряд других стран и объединений государств ввели санкции в связи с оккупацией Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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