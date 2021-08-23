Опубликован финальный состав российской сборной по футболу

В окончательный состав сборной РФ по футболу для отборочных матчей на чемпионат мира 2022 года включили 29 человек, сообщила пресс-служба команды.

В состав не попали защитники Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Сергей Терехов («Сочи»), а также полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, передает ТАСС.

Их включили в расширенный список. Защитник «Краснодара» Сергей Петров, по словам главного тренера сборной РФ Валерия Карпина, был вызван вместо получившего повреждение Терехова.

В состав вошли 29 игроков: вратари – Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»), Андрей Лунев («Байер», Германия); защитники – Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»); полузащитники – Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако», чемпионат Франции), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания); нападающие – Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

На 1 сентября запланирован матч со сборной Хорватии, на 4 сентября – с Кипром, на 7 – с Мальтой.

Напомним, РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной РФ 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. 26 июля, Карпин официально стал главным тренером сборной России.