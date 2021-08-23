 

Опубликован финальный состав российской сборной по футболу

23.08.2021, 19:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ окончательный состав сборной РФ по футболу для отборочных матчей на чемпионат мира 2022 года включили 29 человек, сообщила пресс-служба команды.

В состав не попали защитники Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Сергей Терехов («Сочи»), а также полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, передает ТАСС.

Их включили в расширенный список. Защитник «Краснодара» Сергей Петров, по словам главного тренера сборной РФ Валерия Карпина, был вызван вместо получившего повреждение Терехова.

В состав вошли 29 игроков: вратари – Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»), Андрей Лунев («Байер», Германия); защитники – Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»); полузащитники – Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако», чемпионат Франции), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания); нападающие – Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

На 1 сентября запланирован матч со сборной Хорватии, на 4 сентября – с Кипром, на 7 – с Мальтой.

Напомним, РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной РФ 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. 26 июля, Карпин официально стал главным тренером сборной России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.03 / Компания SpaceX планирует подключить к Интернету весь движущийся транспорт

11.11 / Композитора Дробыша госпитализирован с коронавирусом

18.01 / ФСИН попросила арестовать Навального

04.01 / Дело о сбитом Баку Ми-24 переквалифицировано на более тяжкую статью

21.07 / Марка Tesla побила рекорд по продажам китайских моделей

01.07 / “Оленя” на Lexus притормозили соцсети

16.10 / Страны Европы принимают новые ограничительные меры на фоне второй волны коронавируса

07.08 / Дегтярев запланировал расширить возможности Хабаровского края для участия в госпрограммах

16.10 / На ремонте крыши только одного дома воруют полмиллиона гривен – Кучеренко

16.10 / Макрон вводит комендантский час и отменяет ночную жизнь в Париже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика