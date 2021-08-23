 

В СПЧ предложили усовершенствовать закон о СМИ-иноагентах

23.08.2021, 19:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСовет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) решил предложить предложение по совершенствованию закона о СМИ-иноагентах, сообщил глава Совета Валерий Фадеев.

«Что касается законов об иноагентах. СПЧ мониторит правоприменение этих законов. На сегодняшнем совещании мы обсудили аспекты действующего законодательства относительно СМИ и приняли решение о том, что СПЧ будет готовить предложение по совершенствованию законодательства», – цитирует Фадеева ТАСС.

В проекте предлагается в случае выявления Роскомнадзором или Финмониторингом «соответствующих действий» СМИ не сразу включать в реестр иноагентов, а вносить предупреждения.

«Как это делается, например, в случае нарушения СМИ других законов – сначала выносятся предупреждения, только после этого принимается решение через суд», – сказал он.

Ранее телеканал «Дождь» и Istories fonds были включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России. После выяснилось, что «Дождь» получил не менее 3,7 млн рублей из-за рубежа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / В Сети отреагировали на назначение Шнурова генеральным продюсером RTVI

11.07 / Немцам выдали более 100 тыс. сертификатов без проведения вакцинации

18.07 / Украинская теннисистка Калинина вышла в финал турнира WTA в Будапеште

07.08 / Фура столкнулась с автобусом под Курганом

11.09 / В США пояснили, зачем Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

11.04 / В Кольском заливе нашли самолет времен Великой Отечественной войны

28.07 / Лукашенко утверждает, что переболел COVID-19

06.11 / Республиканцы обратились в Верховный суд США из-за нарушений на выборах

21.11 / Китайский подводный аппарат с людьми на борту опустился более чем на 10 километров

03.06 / Силуанов: Власти и металлурги должны обсудить, что делать со сверхприбылью отрасли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика