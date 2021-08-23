В СПЧ предложили усовершенствовать закон о СМИ-иноагентах
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Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) решил предложить предложение по совершенствованию закона о СМИ-иноагентах, сообщил глава Совета Валерий Фадеев.
«Что касается законов об иноагентах. СПЧ мониторит правоприменение этих законов. На сегодняшнем совещании мы обсудили аспекты действующего законодательства относительно СМИ и приняли решение о том, что СПЧ будет готовить предложение по совершенствованию законодательства», – цитирует Фадеева ТАСС.
В проекте предлагается в случае выявления Роскомнадзором или Финмониторингом «соответствующих действий» СМИ не сразу включать в реестр иноагентов, а вносить предупреждения.
«Как это делается, например, в случае нарушения СМИ других законов – сначала выносятся предупреждения, только после этого принимается решение через суд», – сказал он.
Ранее телеканал «Дождь» и Istories fonds были включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России. После выяснилось, что «Дождь» получил не менее 3,7 млн рублей из-за рубежа.
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