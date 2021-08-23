 

Россияне стали лидерами по количеству туристов в Турции в 2021 году

23.08.2021, 19:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБольше всего Турцию с января по июль 2021 года посетили граждане из России, сообщило турецкое министерство культуры и туризма.

Россияне составили от общего числа иностранных туристов (10 млн) в этот период 15,4% (1,554 млн человек), обогнав Германию (1,26 млн) и Украину (1,11 млн), передает ТАСС со ссылкой на турецкое ведомство.

При этом с января по июль 2020 года в Турцию прибыли только 332 тыс. россиян.

В начале августа директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе сообщала, что стоимость отдыха для россиян по внутренним и зарубежным направлениям выросла в среднем на 25% в 2021 году по сравнению с допандемийным 2019 годом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.06 / ЕС заявил о нарушениях безопасности при эксплуатации БелАЭС

19.07 / Путин обратил внимание на неудовлетворенность россиян системой здравоохранения

16.07 / ОДК попросила государство поддержать спрос на самолеты с российскими двигателями

24.12 / В РФ за сутки выявили 29,9 тыс. случаев коронавируса

08.07 / Абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от призыва – Минобразования Украины

07.07 / Пожар на территории бизнес-центра в Санкт-Петербурге потушен

20.03 / Уголовное производство об убийстве киевского пластического хирурга рассмотрит суд присяжных

24.05 / Из-за денег на “пятую колонну” в Украине у Медведчука возник конфликт с окружением Путина – Фейгин

04.10 / ЕС раскритиковал требование Белоруссии сократить дипломатов из Польши и Литвы

08.02 / Астрономы фиксируют странный сигнал, приходящий на Землю каждые 16 дней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика