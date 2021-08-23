Россияне стали лидерами по количеству туристов в Турции в 2021 году

Больше всего Турцию с января по июль 2021 года посетили граждане из России, сообщило турецкое министерство культуры и туризма.

Россияне составили от общего числа иностранных туристов (10 млн) в этот период 15,4% (1,554 млн человек), обогнав Германию (1,26 млн) и Украину (1,11 млн), передает ТАСС со ссылкой на турецкое ведомство.

При этом с января по июль 2020 года в Турцию прибыли только 332 тыс. россиян.

В начале августа директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе сообщала, что стоимость отдыха для россиян по внутренним и зарубежным направлениям выросла в среднем на 25% в 2021 году по сравнению с допандемийным 2019 годом.