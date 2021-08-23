 

Композитор Игорь Корнелюк рассказал о своих проблемах со здоровьем

23.08.2021, 19:38, Разное
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Композитор Игорь Корнелюк, автор музыки к сериалу «Бандитский Петербург», пояснил о своих проблемах со здоровьем. От опасного заболевания пострадала вся семья артиста, а он сам вынужден постоянно следить за здоровьем.
Игорь Корнелюк известен еще с 1980-х лет, его хиты пели самые популярные исполнители Советского Союза. Затем музыкант с не меньшим успехом начал сольную карьеру, а в 2000-х написал музыку к таким популярным телесериалам, как «Идиот», «Мастер и Маргарита» и «Бандитский Петербург», песня из которого попучила наибольшую популярность. О том, как сложилась его жизнь сейчас, сам артист пояснил в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ». Как оказалось, композитор переболел коронавирусом, после которого его самочувствие ухудшилось.

Опасное заболевание у Корнелюка проявилось жжением в груди, после которого у музыканта выявили ишемическое заболевание сердца и стенокардию. COVID-19 был диагностирован у всей семьи звезды, наиболее тяжело недуг перенес сын композитора. У самого Корнелюка высокая температура держалась два дня, из-за поражения легких ему пришлось пройти лечение в больнице. Сейчас, как заверяет артист, у него большой процент содержания антител, кроме того, он делает специальные упражнения, укрепляя кардиосистему.

Автор шлягеров «Дожди», «Билет на балет» и «Город, которого нет», как пишет «Глобалмск», раньше злоупотреблял алкоголем. Однако сейчас, по его словам, он даже забыл о подобного рода напитках, изредка позволяя себе бокал красного вина. Заслуженный деятель искусств РФ старается укреплять свое здоровье, чтобы последствия перенесенного коронавируса не ухудшили его состояние.



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