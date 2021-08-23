Мнение: Анонс курсов

Примерно через неделю я буду продавать места на учебный курс по рыбалке.

Сам курс будет в середине сентября. Точнее все напишу ближе к делу.

Хочу рассказать заранее про этот курс.

Курс будет проходить на онлайн-платформе, в свободном режиме, то есть когда у вас есть время, в течение двух недель. Это минимальный срок, за который в поле человека происходят изменения.

Курс будет сделан на материале нового сезона сериала “Разморозка”, только эпизодов будет больше, рыбалки – намного больше, будут новые герои-нерыбы и будут новости у старых героев.

Пока идет курс, сезон в блоге я не покажу.

Уроки курса в блоге я показывать не буду. Эти уроки будут всего однажды, курс в том же виде повторяться не будет.

Уроки курса будут построены следующим образом.

Вы смотрите одну серию “Разморозки” и дальше проходите по ней квест.

Таким квестом может быть, например, диалог героев.

В какой-то момент диалог прерывается на реплике одного из героев и вам предлагается выбрать из нескольких вариантов самую удачную фразу, ту, которая больше всего в границах, лучше всего растит значимость, то есть рыбацкая, а не рыбья.

Вы выбираете вариант, после чего видите, правильно вы ответили или нет. И как ответил герой.

Дальше диалог продолжается в том же русле и в какой-то момент опять прерывается. Вы снова выбираете самую лучшую фразу из вариантов.

И так несколько раз.

Проходя такие квесты, вы сможете научиться строить диалоги правильно.

Кроме диалогов будут задания, где надо будет выбрать не реплику, а верную реакцию, верный поступок из нескольких вариантов.

Вот это погружение в чужую рыбалку и возможность участвовать в диалогах нерыб позволит вам научиться поведению в границах. Ситуации будут разные, с нулевой значимостью, ненулевой, высокой и даже отрицательной. Во всех таких ситуаций герои будут растить значимость и вы вместе с ними.

Уроков будет 12, из расчета, что вы проходите по одному уроку в день.

В последний урок курса – маленький финальный тест, за который лучшие получат сертификаты и будут внесены в общую таблицу тестов, продолжая наш рейтинг. То есть курс будет совмещен с тестированием.

За все уроки вы тоже будете получать баллы, но эти баллы будут лично для вас, их никто, кроме вас, не увидит.

Кроме сериала и квеста в уроках курса будет еще кое-какой учебный материал.

Но основном этот курс направлен на развитие практических навыков, на формирование границ в процессе игры.

Будет возможность общения с другими участниками, а может быть даже короткая коллективная игра.

Чтобы перейти к следующему уроку, необходимо будет пройти предыдущий. Вы можете проходить курс не по уроку в день, а по несколько уроков, финальный тест вы тоже можете пройти раньше, но результаты узнаете только когда закончится время курса и будут посчитаны результаты всех участников. Лучше не торопиться проходить быстро весь курс, а дать возможность полю постепенно сформировать в вас новые навыки в процессе вашей работы. За три дня это не происходит, нужны две недели.

Как вам новость, друзья?

Ждете новый сезон? Кого из героев особенно?

А учиться диалогам и рыбацкому поведению в форме игры хотите?

Можно задавать вопросы в этом посте, если что-то не понятно. Но на все отвечать не обещаю. Для участников должны остаться сюрпризы, но я думаю, что приятные.