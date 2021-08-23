Проявите творческий подход на кухне: как спасти продукты, которые вы обычно выбрасываете (рабочие лайфхаки)

Независимо от того, насколько вы хороши в планировании питания, контроля за порциями и экономии продуктов, всегда бывает время, когда у вас остаются остатки готовых блюд или же ингредиенты. Совсем не обязательно спешить их выбрасывать, так как можно использовать для приготовления различных интересных яств. Вот некоторые полезные лайфхаки, которые помогут спасти продукты.

Клементины

Мандарины и клементины не могут вечно храниться в вазе с фруктами, так как со временем они становятся мягкими и даже начинают плесневеть. Однако, если вы заметили подобную проблему, то не стоит спешить выбрасывать цитрусовые.

Мягкие клементины отлично подойдут для приготовления слоек или пирожных. Для приготовления таких десертов можно использовать цедру, сок и отдельные ломтики плодов.

Зелень

У каждой хозяйки всегда найдется хотя бы горсть остатков зелени. Если она не стала слишком мягкой, скользкой или заплесневевшей, то ее можно использовать для приготовления различных блюд.

Из остатков зелени можно приготовить вкусные и полезные сырные лепешки. Для их приготовления отлично подойдет брюссельская капуста, шпинат или даже весенняя зелень. Также можно использовать сырную корку, которая часто просто выбрасывается в мусор.

Корнеплоды

Подвявшие корнеплоды, такие как свекла, картофель и морковь, вполне можно есть, хотя достаточно часто их бывает сложно приготовить. Однако нужно убедиться в том, что они не имеют коричневых или заплесневелых пятен.

Если остались подвявшие корнеплоды, то их можно нарезать тонкими полосками и приготовить вместе с ними пирог. Это не только очень красиво и ярко выглядит, но также и довольно вкусно. Кроме того, это значительно сокращает количество ненужных пищевых отходов.

Ризотто

Несмотря на то что вчерашнее ризотто можно разогреть, но если несколько дней хранить его в холодильнике, то оно быстро потеряет свою нежную кремообразную консистенцию. Именно поэтому лучше всего превратить его в совершенно новое блюдо.

Оставшееся ризотто может стать хорошей основой для аранчини. Для этого нужно просто скатать шарики из ризотто, поместить внутрь них моцареллу, макнуть в панировочные сухари и обжарить во фритюре.

Морковь

Несмотря на то что морковь является одним из самых крепких овощей, однако при длительном хранении в холодильнике она может потерять свой красивый блеск. Если даже овощи подсохли, стали мягкими или появилась плесень, то не стоит спешить их выбрасывать.

Можно использовать морковь для приготовления торта. Это простое в приготовлении блюдо, которое получается нежным, вкусным и ароматным со сливочным кремом и хрустящими орехами. Получается очень вкусно и отлично подойдет для чаепития.

Зеленые овощи

Даже при хранении овощей в холодильнике со временем они перестают быть сочными и хрустящими. Мягкими и вялыми быстро становятся кабачки. Можно приготовить их на пару или же добавить этот овощ в фритатту.

Для этого нужно просто нарезать овощи, смешать их со взбитыми яйцами и обжарить все на сковороде, смазанной маслом. В итоге получится вкусное блюдо.

Лепешки

Мягкие лепешки обычно достаточно быстро начинают черстветь и покрываются коркой, особенно если они хранятся в открытой упаковке. Можно есть их в качестве обычного хлеба, но при условии того, что на поверхности продукта отсутствует плесень.

Можно подсохшие лепешки превратить в домашние чипсы для тортильи. Самый простой способ сделать это – нарезать лепешку треугольниками и затем запечь их в духовке на протяжении 15 минут, предварительно присыпав специями. В итоге получаются домашние чипсы, которые можно подать к чили кон карне.

Авокадо

Этот продукт достаточно быстро становится мягким и перезревшим. Можно использовать авокадо для приготовления тостов или же сделать из него гуакамоле.

В итоге получится отличное блюдо, которое можно подавать вместе с чипсами из тортильи. Для этого нужно размять мягкий авокадо и смешать с перцем чили, красным луком, кинзой, соком лайма и черным перцем.

Помидоры

Если томаты стали мягкими, то не обязательно их выбрасывать. Не стоит использовать такие помидоры для приготовления салата, так как он получится невкусным.

Вместо этого можно приготовить соус для фрикаделек или пасты. Благодаря тому что томаты мягкие, в них много сока, поэтому это идеальная основа для соуса.

Кукуруза

Приготовленная кукуруза в початках через некоторое время утрачивает свою свежесть и приятный вкус.

Можно срезать зерна с початков и использовать их для приготовления вкусных и ароматных оладий. Подавать такое блюдо можно с яйцом пашот и копченым лососем.