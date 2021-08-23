Бейонсе в образе Одри Хепберн и Джей Зи в новой рекламной кампании Tiffany & Co

Одна из самых известных в мире супружеских пар – артисты американского шоу-бизнеса Бейонcе и Джей Зи – этим летом стали амбассадорами легендарного бренда Tiffany & Co. Сегодня Бейонсе поделилась первыми кадрами из фотосессии рекламной кампании с романтическим названием About Love (О любви).

На снимках Джей Зи в классическом костюме с бабочкой и бриллиантовой брошью на лацкане пиджака. А Бейонсе в платье Givenchy с открытой спиной, на которой красуется легендарный желтый бриллиант. Этот камень весом в 128,51 карат нашли в Южной Африке 140 лет назад. Через год основатель Tiffany & Co. Чарльз Льюис Тиффани приобрел бриллиант за 18 тысяч долларов. И с тех пор бриллиант стал достоянием компании и до сегодняшнего дня лишь трижды “выходил” в свет.

Бейонсе и Джей Зи

Только в 1957 году камень поставили в оправу. Тогда, на благотворительном балу Tiffany Feather Ball, ожерелье с желтым бриллиантом надела миссис Мэри Уайтхаус. Второй женщиной, которой посчастливилось носить этот бриллиант, стала Одри Хепберн в рекламной кампании фильма “Завтрак у Тиффани” в 1961-ом. Последний раз желтый бриллиант появился на публике в 2019 году – на церемонию вручения премии “Оскар” его надела Леди Гага. Тогда же она вместе с Брэдли Купером исполнила на сцене песню Shallows из фильма “Звезда родилась”.

Но это не единственное, на что стоит обратить внимание, разглядывая новые фото Бейонсе и Джей Зи. На одном из снимков супруги позируют на фоне квадратной картины, полотно которого выкрашено в цвете “тиффани”. Ранее неизвестное полотно легендарного американского неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баскии называется Equals Pi, и до недавнего времени оно хранилось в частной коллекции – никогда прежде оно не было показано широкой публике.

В середине сентября рекламная кампания с участием Бейонсе и Джей Зи получит свое продолжение – выйдет видеоролик, в котором певица представит свою версию песни из фильма “Завтрак у Тиффани” –‎ Moon River.

Бейонсе Ноулз за свою многолетнюю карьеру не раз становилась рекламным лицом известных брендов, она работала с Pepsi, L’Oréal, Tommy Hilfiger и Armani. Недавно поп-дива и мать троих детей снялась сразу для четырех вариантов обложек Harper’s Bazaar, на каждой из которых она одета в одежду из новой, уже четвертой коллекции Ivy Park для adidas, вдохновленную в этот раз темой ковбоев и родеро. В коллаборацию вошли 58 предметов одежды, 5 моделей обуви и 13 аксессуаров. Фотографировал Бейонсе в этот раз британский фотограф Кэмпбелл Эдди.