Honor регистрирует новый суббренд Xingyao Terminal

Бывший суббренд становится полноценным и регистрирует собственный суббренд. Именно по такому сценарию сейчас происходят события. Компания Honor, которая совсем недавно вышла из-под опеки опального китайского Huawei, сегодня регистрирует собственный суббренд Xingyao Terminal.

Эксперты предполагают, что именно под такой торговой маркой Honor в дальнейшем станет выпускать наручные электронные устройства. Впрочем, китайский производитель пока ничего не сообщил о своих планах относительно этого бренда.

Напомним, что сам Honor основан в 2013 году. До 2020 года это был суббренд Huawei, используемый для мобильных гаджетов. Затем торговая марка получила, так сказать, независимость и развивается отдельно.