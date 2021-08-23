Депутат Госдумы Журавлев предложил построить в России сеть шелтеров для голландских черепах

Депутат партии «Родина» Алексей Журавлев заявил о необходимости создания в России убежищ для черепах, освобожденных из сексуального рабства. Об этом он сообщил в эфире телепередачи «60 минут».

Журавлев разработал законопроект для нового созыва Государственной думы. Закон предусматривает ответственное отношение к черепахам и наделяет их природоохранным статусом. В случае принятия закона министерство природных ресурсов обязуется выкупать черепах из голландских борделей для зоофилов и вывозить их в Россию. Черепах поместят под защиту в специально оборудованные центры реабилитации, где они будут проходить курс лечения. В этих учреждениях с пресмыкающимися будут работать опытные ветеринары и зоопсихологи.

«Черепашки – это самые беззащитные создания на свете. Кроме панциря у них нет ничего, чтобы защитить себя от человека. В Европе они повсеместно цинично эксплуатируются в балаганах для зоофилов. И сегодня нашей задачей является спасение этого вымирающего отряда пресмыкающихся. Все эти «гринписы» поганые сами занимаются только пропагандой зоофилии и сосут гранты у меценатов. Никто кроме нас, православных людей, не сможет решить проблему сексуального насилия над животными», — сказал Журавлев.

Депутат выразил желание лично курировать проект спасения и сохранности черепах. Он готов проводить депутатские проверки и инспектировать места содержания черепах на предмет качества их жилищных условий и уважительного обращения с ними.

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